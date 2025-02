Champions League, il verdetto dei playoff: tutte le qualificate agli ottavi

Roma, 20 febbraio 2025 - La prima fase playoff dell'inedito format della Champions League ha emesso i suoi verdetti e per l'Italia si tratta di un bagno di sangue che rischia di pesare anche nell'economia del ranking Uefa valido per la prossima stagione: vedono infatti terminare il loro percorso Milan, Atalanta e Juventus, lasciando così la sola Inter, qualificata direttamente dopo la fase campionato (nella quale era uscito di scena il Bologna), ancora in gioco nel torneo continentale più prestigioso. Per i nerazzurri, ironia del destino, l'avversaria agli ottavi sarà una tra Feyenoord e Psv Eindhoven, giustiziere di due delle tre italiane cadute nella fase playoff.

I risultati dei playoff e gli incroci agli ottavi

Le tre italiane sono state eliminate rispettivamente da Feyenoord, Club Brugge e Psv Eindhoven, uscendo quindi dal lotto delle squadre che nel sorteggio di venerdì 21 febbraio conosceranno il loro destino nel prosieguo della competizione. Il Milan aveva perso 0-1 il primo round contro il Feyenoord, che a San Siro aveva imposto un 1-1 che ora, agli ottavi, vale l'incrocio con una tra Inter e Arsenal. L'Atalanta è stata invece liquidata dal Club Brugge, che si è assicurato entrambi i round: 2-1 quello casalingo e 3-1 il match del Gewiss Stadium, con Lille o Aston Villa da affrontare nel prossimo step. L'ultima italiana in ordine cronologico a lasciare la Champions League nei playoff è la Juventus, che nella gara di andata si era imposta in casa per 2-1, potendo dunque contare su un vantaggio invece dilapidato nella gara di ritorno, per dirimere la quale tuttavia servono i tempi supplementari: alla fine, grazie alla rete di Flamingo, a spunta il Psv Eindhoven, che agli ottavi se la vedrà con una tra Inter e Arsenal. Tempi supplementari sfiorati anche dal Bayern Monaco, che aveva vinto 2-1 in casa del Celtic salvo poi subire nel ritorno la rete di Kuhn che sembrava presagio di un colpo di scena: poi Davies, in pieno recupero, salva i tedeschi, attesi ora da una tra Bayer Leverkusen e Atletico Madrid. Tra Benfica e Monaco la spuntano i primi, che si erano assicurati il primo round al punto da potersi concedere un 'comodo' 3-3 nella gara di ritorno: agli ottavi i lusitani affronteranno una tra Barcellona e Liverpool, per un tasso di difficoltà comunque altissimo. I connazionali dello Sporting Lisbona escono invece di scena per mano del Borussia Dortmund, che vince l'andata fuori casa per 3-0, potendosi permettere un tranquillo 0-0 nel match di ritorno: per i tedeschi ora alle porte una tra Aston Villa e Lille. Il playoff meno tirato è quello del derby francese tra Paris Saint-Germain e Brest, una sorta di Davide contro Golia che non ammette colpi di scena: i parigini vincono 3-0 l'andata e 7-0 il ritorno, per un nettissimo 10-0 totale che funge da ottimo biglietto da visita per una tra Liverpool e Barcellona. L'incrocio più suggestivo è stato quello tra Real Madrid e Manchester City, per qualcuno quasi una sorta di finale anticipata: gli spagnoli vincono 3-2 la gara di andata e si ripetono al ritorno con un 3-1 che, nello step successivo, significa ottavi contro una tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.

