Europa League in tv: guida completa al ritorno dei playoff. Partite, orari e dove vederle

Roma, 19 febbraio 2025 – Il grande giorno è quasi arrivato: domani la Roma di Ranieri affronterà il Porto per il ritorno del secondo turno dei playoff di Europa League, con l'obiettivo di passare il tuno e approdare ai playoff. I giallorossi, reduci dall'1-1 in Portogallo, saranno impegnati alle 18:45, allo stesso orario di Bodø/Glimt – Twente (terminata 2-1 per gli olandesi), Galatasaray – AZ (con gli olandesi in vantaggio per 4-1) e FCSB – Paok (2-1 complessivo). Alle 21, invece, andrà in scena Ajax – Union SG (lancieri in vantaggio per 2-0), Real Sociedad – Midtjylland (2-1 per gli spagnoli all'andata), Anderlecht – Feberbache (0-3) e Viktoria Plzen – Ferencvaros (0-1)

La Roma alla ricerca della qualificazione

L'andata è terminata 1-1, con i giallorossi che sono passati in vantaggio al quinto minuto di recupero del primo tempo con la rete di Celik ma sono stati raggiunti al 67' da Francisco Moura. Non è stata una gara semplice per Ranieri e i suoi, che hanno terminato la sfida in dieci uomini a seguito dell'espulsione di Cristante al 72'. I giallorossi sono stati bravi a chiudere con un pareggio in trasferta, e domani verranno spinti anche dal tifo dell'Olimpico, che si è sempre fatto sentire nei momenti decisivi. Se l'arbitraggio dell'andata non è stato tanto apprezzato dal tecnico della Roma, con diverse polemiche che si sono scatenate dopo il fischio finale, domani sarà tutto diverso: la gara sarà diretta dal francese Francois Letexier, che Ranieri ha definito “un signor arbitro". Pellegrini e compagni sono reduci da un momento positivo: in campionato, infatti, è arrivata una vittoria importante in trasferta contro il Parma, la quinta in quattro partite in Serie A. Per domani Hummels è recuperato, l'unico giocatore indisponibile sarà Cristante.

Probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Koné, Paredes, Angelino; Pellegrini, Dybala; Dovbyk. All. Ranieri. Porto (3-5-2): Diogo Costa; Pedro, Perez, Djalo; Joao Mario, Moura, Varela, Eustaquio, Mora; Pepe, Omorodion. All. Anselmi.

Dove vedere Roma – Porto in tv e in streaming

La sfida si disputerà giovedì 20 febbraio, con il calcio d’inizio alle ore 18:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K ma anche in live streaming su NOW e Sky Go.

Le altre partite

Giovedì 20 febbraio ore 18:45 (diretta gol su Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e NOW) Roma – Porto (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e NOW) Galatasaray – AZ (Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW) Bodo/Glimt – Twente (Sky Sport 258 e in streaming su Sky Go e NOW) FCSB – Paok (Sky Sport 259 e in streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 20 febbraio ore 21 (diretta gol su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go e NOW) Anderlecht – Fenerbache (Sky Sport Calcio e in streaming su Sky Go e NOW) Ajax – Union SG (Sky Sport 254 e in streaming su Sky Go e NOW) Real Sociedad – Midtjylland (Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NOW) Viktoria Plzen – Ferencvaros (Sky Sport 256 e in streaming su Sky Go e NOW)