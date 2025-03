Champions League, i risultati del ritorno degli ottavi: Donnarumma eroe ad Anfield

Roma, 12 marzo 2025 - Va definendosi il quadro degli ottavi di finale di Champions League, con la prima metà delle gare di ritorno che va in archivio nella serata di martedì 11 marzo: passano il turno direttamente nei tempi regolamentari Barcellona, Inter e Bayern Monaco, che confermanano così i successi dell'andata eliminando rispettivamente Benfica, Feyenoord e Bayer Leverkusen. Per dirimere la contesa tra Liverpool e Paris Saint-Germain servono invece i rigori grazie alla rete siglata da Démbélé nell'arco dei due tempi e dei successivi supplementari: Donnarumma si conferma uno specialista ipnotizzando Nunez e Jones e mandando i suoi ai quarti contro una tra Club Brugge e Aston Villa. L'Inter, a segno con Thuram e Calhanoglu (dal dischetto), sfiderà proprio il Bayern Monaco, mentre il Barcellona, trascinato dalla giovanissima stella di Yamal, se la vedrà con una tra Borussia Dortmund e Lille.

I risultati del ritorno degli ottavi di finale di Champions League

Ad aprire la serata era stata Barcellona-Benfica: dopo aver già vinto di misura la gara di andata del Da Luz, tra l'altro con un uomo in meno (fuori il gioiellino della difesa Cubarsì), i blaugrana chiudono la pratica quarti di finale, dove li attenderà la vincente del confronto tra Borussia Dortmund e Lille, grazie a una doppietta di Raphinha (match winner anche del primo round), inframezzata dalla rete (da record) di Yamal, anche assistman nel primo gol della serata, mentre l'illusorio pari dei lusitani è stato firmato da Otamendi. La gara di andata del doppio confronto con il Feyenoord era stata ancora più favorevole per l'Inter, che aveva vinto in trasferta 2-0 grazie alle reti di Thuram e Lautaro Martinez, pur con il rimpianto del rigore fallito da Zielinski: a San Siro dal dischetto invece non sbaglia Calhanoglu, con Thuram che aveva aperto le marcature prima del pareggio momentaneo, ancora dagli undici metri, di Moder che non guasta l'accesso ai quarti, dove i nerazzurri troveranno il Bayern Monaco. Proprio i bavaresi, vittoriosi all'andata per 3-0 grazie alla doppietta di Kane e alla rete di Musiala, hanno liquidato a domicilio il Bayer Leverkusen: a segno ancora Kane, poi assistman per Davies. Dopo la rete di Elliott nella gara di andata, ci pensa Démbélé a riequilibrare la situazione, portando Liverpool e Paris Saint-Germain in un bilancio perfetto che neanche i tempi supplementari spezzano: la lotteria dei rigori premia i francesi, che fanno filotto con Vitinha, Ramos, Démbélé e Doue, mentre per i Reds segna solo Salah a fronte degli errori di Nunez e Jones, ipnotizzati da un grande Donnarumma, che costano l'appuntamento con i quarti con una tra Club Brugge e Aston Villa.

