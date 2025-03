Inter-Feyenoord, dove vederla e probabili formazioni. Inzaghi con Taremi

Bologna, 10 marzo 2025 – Settimana cruciale per l’Inter con due partite di rilevante importanza su due dei tre fronti in cui è in gara. In Champions League arriva il Feyenoord martedì sera al Meazza, mentre nel weekend la squadra di Inzaghi si recherà a Bergamo per lo scontro diretto per lo Scudetto contro la Dea di Gasperini, reduce dal grande successo per 0-4 sul campo della Juventus. Due tappe fondamentali per restare in corsa per il possibile triplete. Si parte in Europa, dove i nerazzurri devono difendere i due gol di vantaggio guadagnati a Rotterdam (Thuram e Lautaro), che sarebbero potuti diventare tre se Zielinski non avesse cestinato il rigore nella ripresa. Il polacco, peraltro, infortunatosi contro il Monza, non ci sarà. Per Inzaghi ci sono comunque rotazioni maggiori con i rientri di Carlos Augusto e Zalewski, contro un Feyenoord in grande emergenza e con tante assenze soprattutto a centrocampo.

I criteri di qualificazione

Inter con un piede e mezzo nei quarti di finale e con la necessità di avere un buon approccio alla gara per evitare che gli olandesi possano tornare in gioco con un gol nei primi minuti. Lo zero a due dell’andata consente all’Inter di avere due risultati su tre a disposizione, mentre in caso di sconfitta i nerazzurri dovranno evitare due o più gol di scarto. Il Feyenoord, dal canto suo, deve vincere con due gol di margine per i supplementari e con tre per passare il turno.

Le probabili formazioni

Simone Inzaghi deve gestire il doppio impegno e un occhio a Bergamo lo darà. Potrebbe rifiatare Lautaro Martinez, alle prese con un affaticamento, con Taremi possibile partner di attacco di Marcus Thuram, mentre in mezzo chance per Calhanoglu perno centrale con Frattesi e Mkhitaryan ai lati e Barella inizialmente in panchina. Sulle fasce non c’è riposo per Dumfries a destra, mentre Dimarco è ancora out a sinistra e toccherà ad Augusto. In difesa Pavard, Acerbi e Bisseck dovrebbero essere i titolari (forse riposo per Bastoni), con il ritorno di Sommer in porta. Nel Feyenoord tante assenze a meno di clamorosi recuperi dell’ultimo secondo. Fuori Gonzalez, Trauner, Timber, e Stengs a cui si aggiunge la squalifica di Osman, ma tornerà Read assente all’andata. Per Van Persie spazio a Bueno, Hancko, Beelen e Read dietro, in mezzo Moder e Smal i mediani, davanti Moussa, Paixao e Ivanusec a sostegno di Carranza. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Thuram. All. Inzaghi FEYENOORD (4-2-3-1): Wellenreuther; Read, Beelen, Hancko, Hugo Bueno; Moder, Smal; Hadj Moussa, Paixao, Ivanusec; Carranza. All. Van Persie.

I precedenti

Sono solo tre i precedenti tra Feyenoord e Inter e con tre risultati diversi. Le due squadre si sono affrontate nella semifinale di Coppa Uefa 2001/2002 e gli olandesi passarono a San Siro 0-1 difendendo il vantaggio al ritorno terminato 2-2. L’altro precedente risale ovviamente alla gara di andata di settimana scorsa con la vittoria nerazzurra per 0-2.

Le dichiarazioni di Simone Inzaghi

Settimana importante per Simone Inzaghi che non solo deve fronteggiare Feyenoord e Atalanta ma anche gestire la condizione dei suoi, a partire da Lautaro e De Vrij che hanno accusato qualche problemino e per precauzione sono rimasti a riposo. Inzaghi conferma il fatto che entrambi non saranno titolari, ma sulla convocazione per la Champions League ogni decisione verrà presa il giorno stesso della gara: “Dobbiamo valutare, stamattina entrambi hanno fatto palestra per precauzione. Faranno la sgambata domani e poi vedremo se saranno a disposizione”, la risposta del tecnico a Sky Sport. Poi, non c’è da sottovalutare il Feyenoord che proverà a mettere in difficoltà l’Inter a San Siro, magari cercando un gol subito per riaprire la sfida. L’avvertimento di Inzaghi: “Come all’andata cercheranno di alternare momenti di aggressività e altri di attesa, ma affrontiamo una squadra che verrà per creare difficoltà. Servirà da parte nostra una gara di corsa, determinazione e aggressività”. L’Inter giunge alla sfida dalla rimonta di sabato contro il Monza. Un grande rischio per la squadra di Inzaghi che si era ritrovata sotto di due gol con l’ultima della classe: “Abbiamo subito troppi gol? Tutte le partite in Serie A sono difficili e le squadre organizzate ti mettono in difficoltà. Nonostante questo tour de force dovremo fare una gara di grande lucidità”. Per quanto riguarda la porta c’è la conferma del rientro di Yann Sommer: “Sì, tornerà lui. Martinez ha fatto molto bene e sono contento. Sommer si è allenato bene e toccherà a lui”. Ma Inzaghi sta pensando al match con l’Atalanta di campionato? Ovviamente la risposta è no: “Ci penseremo da mercoledì, siamo focalizzati sulla Champions. Giochiamo tanto e abbiamo qualche assenza ma siamo concentrati sul Feyenoord”. Alla vigilia della partita ha parlato anche Denzel Dumfries. Da buon olandese conosce il Feyenoord, che non verrà a Milano in vacanza: “Verranno con molta grinta e cercheranno di segnare, per loro è l’ultima chance – le sue parole – Pensiamo al triplete? Possiamo vincere tre titoli e si gioca per quello. Quindi voglio vincerli tutti e tre”. E anche Dumfries non guarda all’Atalanta: “Ogni partita è importante, giochiamo tre competizioni e lavoriamo per vincere”.

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Feyenoord, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si gioca martedì 11 marzo con calcio d'inizio alle ore 21 presso lo stadio Meazza di Milano. Prevista la diretta a pagamento sui canali Sky Sport, in particolare sul 201 e sul 252. Disponibile anche il canale in 4K. In streaming su Sky Go e Now Tv. Telecronaca affidata a Maurizio Compagnoni e Beppe Bergomi.