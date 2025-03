Champions League, il ritorno degli ottavi di finale: partite e orari tv

Bologna, 10 marzo 2025 – Lo spettacolo della Champions League senza sosta, in un tour de force di marzo prima della sosta per le nazionali tra due settimane. In Serie A c’è solo l’Inter ancora in gioco e i quarti di finale, dopo la gara di andata vinta a Rotterdam, sono vicini, ma i nerazzurri devono gestire anche le fatiche di campionato e un triello ormai chiaro con Napoli e Atalanta e un calendario molto compresso fino ad aprile inoltrato.

Tra martedì e mercoledì andranno in scena inoltre tutte le gare di ritorno degli ottavi, tra sfide sostanzialmente già in ghiaccio e altre tutte da decidere e con grande attesa per il derby di Madrid dove il Cholo Simeone cercherà la remuntada contro il Real di Carlo Ancelotti. Massima attenzione anche a Liverpool dove i Reds si sono presi un piccolo vantaggio vincendo a Parigi una gara oltremodo sofferta. Tutto deciso invece a Londra con l’Arsenal che è reduce dal 7-1 di Eindhoven e a Leverkusen con il Bayern chiamato a gestire il triplo vantaggio conquistato all’andata. Vediamo tutti i criteri di qualificazione.

Inter-Feyenoord

Dovrà evitare di distrarsi l’Inter al Meazza contro il Feyenoord e gestire nel miglior modo possibile la vittoria di Rotterdam. Lo zero a due di settimana scorsa, potevano essere tre con il rigore di Zielinski, fornisce un buon vantaggio ai nerazzurri che passerebbero il turno vincendo o pareggiando, mentre in caso di sconfitta servirà mantenere un gol di scarto.

Gli olandesi, invece, devono vincere con due gol di margine per i supplementari e con tre per passare il turno. Missione molto difficile per la squadra di Van Persie, che aveva eliminato il Milan, e Inzaghi ha accumulato un buon margine con la gara di andata. Servirà ovviamente buon approccio per evitare che il Feyenoord vada in gol nei primi minuti riaprendo la sfida.

Barcellona-Benfica

Il gol di Rafinha ha tolto le castagne dal fuoco ai blaugrana all’andata a Lisbona, vissuta peraltro con un uomo in meno per l’espulsione di Cubarsi. Il resto ce lo ha messo Szczesny con le sue parate a cementare il risultato e nel ritorno a Barcellona la squadra di Flick passerà il turno vincendo o pareggiando e dovrà evitare sconfitte con due gol di scarto per essere eliminata. In caso di vittoria Benfica con un gol di margine saranno supplementari.

Liverpool-Psg

Stessa identica situazione per Liverpool e Paris Saint Germain. Allisson ha fatto i miracoli a Parigi e il gol di Elliott ha dato a Slot una vittoria incredibile, con una sofferenza inaudita per novanta minuti. Luis Enrique cercherà una rimonta ad Anfiedl ma avrà bisogno di vincere con due gol di scarto (una vittoria di misura darebbe i supplementari). I reds hanno invece a disposizione due risultati su tre.

Bayer Leverkusen-Bayern Monaco

Situazione disperata per i campioni di Germania del Bayer Leverkusen. La squadra di Xabi Alonso ha infatti perso per tre a zero all’andata, con annessi errori del portiere, e per passare il turno dovrà vincere al ritorno con quattro gol di scarto (con tre ci sarebbero i supplementari). Per il Bayern due risultati su tre a disposizione e quarti abbastanza vicini.

Lille-Dortmund

Tutto aperto tra francesi e tedeschi. In Germania la sfida di andata è terminata uno a uno e per il ritorno la situazione è la più semplice possibile: chi vince passa il turno. In caso di pareggio dopo i regolamentari, con qualsiasi risultato visto che non vige più la regola dei gol in trasferta, si andrà ai supplementari.

Aston Villa-Club Bruges

Situazione più delineata a Birmingham per il ritorno tra Aston e Bruges. I belgi, che avevano eliminato l’Atalanta, sono stati sconfitti in casa per uno a tre e dovranno vincere con tre gol di scarto al ritorno per passare il turno. Agli inglesi basta pareggiare o evitare sconfitte larghe. In caso di vittoria Bruges con due gol di scarto si andrà ai supplementari.

Arsenal-Psv

Nulla da segnalare a Londra visto il largo successo di Eindhoven per l’Arsenal di Arteta. I gunners hanno trionfato contro il Psv, che aveva eliminato la Juve, per 1-7 e non ci sono pericoli per la gara di ritorno. Basti pensare che gli olandesi dovrebbero vincere con sette gol di scarto per passare il turno…

Atletico Madrid-Real Madrid

E’ la sfida più attesa della settimana e l’equilibrio regna sovrano. Il Real ha vinto in casa l’andata 2-1, ma l’Atletico è ancora in corsa e vincendo il ritorno riaprirebbe i giochi. I colchoneros possono vincere con un gol di scarto per trascinare la sfida ai supplementari e con due per passare il turno. Il Real, invece, può pareggiare per accedere ai quarti di finale. Al Wanda Metropolitano grande tensione e passione.

Programma e orari tv

Tutte le partite di ritorno degli ottavi di finale di martedì 11 e mercoledì 12 marzo saranno trasmesse live da Sky Sport, ad eccezione della migliore sfida del mercoledì che è esclusiva Amazon Prime Video (questa settimana Atletico-Real).

Per quanto riguarda la tv in chiaro mercoledì sera Tv 8 trasmetterà Arsenal-Psv. Sky Sport metterà anche a disposizione come di consueto il canale Diretta Gol Champions League. Per quanto riguarda lo streaming a disposizione Sky Go e Now Tv. Lo spettacolo è assicurato. Martedì 11 marzo Barcellona-Benfica ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 255. Bayer Leverkusen-Bayern Monaco ore 21.00 Sky Sport 254. Liverpool-Psg ore 21.00 Sky Sport 253. Inter-Feyenoord ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252. Mercoledì 12 marzo Lille-Borussia Dortmund ore 18.45 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 254. Aston Villa-Club Bruges ore 21.00 Sky Sport 253. Atletico Madrid-Real Madrid ore 21.00 Amazon Prime Arsenal-Psv ore 21.00 Tv 8, Sky Sport 252.

