Quattro sberloni alla Juve, l’Atalanta domina 0-4. Contestazione allo Stadium

Torino, 9 marzo 2025 – Figuraccia Juve, estasi Atalanta. La Dea domina il Sunday Night della 28° giornata di Serie A, umiliando la Vecchia Signora con un sonoro 4-0. Di Retegui, de Roon, Zappacosta e Lookman le reti nerazzurre. Con questo storico successo, i bergamaschi tornano a -3 dal primo posto, con la possibilità nel prossimo turno di riagguantare l'Inter in vetta alla classifica, visto che al Gewiss Stadium andrà in scena lo scontro diretto. I bianconeri invece rischiano di perdere la quarta piazza in caso di affermazione della Lazio contro l'Udinese e vedono vicinissimo anche il Bologna.

Le scelte degli allenatori

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman. All. Gasperini.

Primo tempo

Il primo squillo al 4' è della Dea, che riparte con Ederson dopo una palla persa di McKennie: su Lookman è poi decisivo l'intervento in chiusura di Thuram. Thuram che subito dopo si rende pericoloso con un destro che di un soffio non inquadra il bersaglio grosso. La partita è apertissima e stavolta è Zappacosta, dopo un altro recupero palla, a impensierire i piemontesi con una conclusione che termina larga. Buona chance anche per Hien sugli sviluppi di un angolo, ma il centrale dell'Atalanta non riesce a centrare la porta. I minuti passano e la sensazione è che sia necessario un episodio per rompere l'equilibrio. Ed è quello che accade al 28', quando McKennie tocca la sfera con un braccio nella propria area. Nonostante le proteste dei locali, l'arbitro Sozza assegna il rigore in favore dei nerazzurri. Sul dischetto si presenta Retegui, che non dà scampo a Di Gregorio. Al 38' di nuovo Dea in avanti dopo un errore di Yildiz, con de Roon a mandare il pallone sul fondo. Clamoroso quanto avviene poi nel finale di frazione, con il palo e Di Gregorio a salvare la Juventus sui tiri di Lookman e Zappacosta. I piemontesi sono fortunati anche sulla conclusione di Ederson, imprecisa di poco, e così il primo tempo va in archivio sullo 0-1.

Secondo tempo

Subito due cambi in avvio di ripresa, uno per parte: Motta inserisce Koopmeiners per Yildiz, Gasperini risponde con Brescianini per Cuadrado. Il secondo tempo non poteva iniziare peggio per la Vecchia Signora, che sull'ennesima palla persa - stavolta di Kelly - paga dazio: Lookman impegna Di Gregorio che ribatte, poi sulla respinta de Roon sigla lo 0-2. Madama ha bisogno di una scossa e allora ecco altre forze fresche: Gatti, Weah e Nico Gonzalez fanno spazio ad Alberto Costa, Kalulu e Mbangula. Sull'altro fronte scocca l'ora di De Ketelaere. Al 67' arriva anche il tris bergamasco: Kolasinac viene imbeccato da Zappacosta, il pallone sembra destinato ad uscire e invece il bosniaco si inventa un tacco perfetto per l'ex Torino, che trafigge Di Gregorio. Adesso è davvero dominio nerazzurro e la Juventus cola davvero a picco. La punizione è severissima e lo diventa ulteriormente al 76': Vlahovic, appena entrato, commette un errore grossolano e spalanca le porte per poker degli ospiti, firmato da Lookman. Madama cerca almeno il gol della bandiera, che Carnesecchi nega sia a Vlahovic che a McKennie.

Il tabellino

Juventus-Atalanta 0-4

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah (53′ Alberto Costa), Gatti (53′ Kalulu), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; McKennie, Yildiz (45′ Koopmeiners), Nico Gonzalez (53′ Mbangula); Kolo Muani (74′ Vlahovic). All. Thiago Motta. A disp. Perin, Pinsoglio, Renato Veiga. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, derson, Zappacosta; Cuadrado (45′ Brescianini), Retegui (60′ de Ketelaere), Lookman. All. Gian Piero Gasperini. A disp. Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Pasalic, Ruggeri, Samardzic, Palestra, Vlahovic Vanja, Maldini.

Reti: 29′ Retegui. 46′ De Roon,66′ Zappacosta, 77′ Lookman Ammoniti: 40′ Hien, 43′ Yildiz

