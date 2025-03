Napoli-Fiorentina 2-1, Lukaku e Raspadori rompono il digiuno. Inter a -1

Napoli, 9 marzo 2025 - Dopo oltre 40 giorni il Napoli interrompe il digiuno di vittorie battendo la Fiorentina con un gol per tempo del nuovo tandem offensivo del 3-5-2 di Conte: Lukaku e Raspadori segnano e indirizzano la gara nonostante il destro vincente di Gudmundsson che regala al pubblico del Maradona un finale più elettrico. Nonostante il pathos finale per la chance cestinata da Simeone (bravo De Gea, invece difettoso sul primo gol azzurro) e per l'ultima preghiera calciata da Ndour, la banda Conte ritrova il successo e resta così a -1 dall'Inter e dal sogno scudetto. Per i viola arriva invece un'altra frenata che sembra ridimensionare ancora di più le ambizioni dopo una prima parte di stagione quasi perfetta.

Le formazioni ufficiali

Conte sceglie un 3-5-2 aperto da Meret, protetto da Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno, con Politano e Spinazzola come quinti e Gilmour, Lobotka e McTominay in mezzo al campo: davanti tocca al tandem Lukaku-Raspadori. Palladino si schiera a specchio e tra i pali manda De Gea, con Comuzzo, Marì e Ranieri in difesa e Dodò e Parisi sulle bande: sulla mediana ci sono Fagioli, Cataldi e Ndour, mentre in attacco giocano Gudmundsson e Kean.

Primo tempo

Al 3' Raspadori riceve da Gilmour, si gira e calcia, ma senza trovare la porta: la risposta dela Fiorentina è affidata a un lancio lungo verso Fagioli, che controlla male, aiutando l'uscita di Meret. Il Napoli continua a farsi preferire e al 10' sfiora la rete con Raspadori, che riceve il cross basso di Di Lorenzo, a sua volta innescato dal lungolinea di Lukaku, ma poi centra De Gea. Sul ribaltamento di fronte Fagioli pennella per Gudmundsson, che riesce solo a sfiorare la palla prima della presa sicura di Meret. Al 15' Lukaku lavora di sponda per l'inserimento di Buongiorno, che riesce a entrare in area ma poi tira in maniera troppo debole e sporca verso De Gea. Al 19' Spinazzola prova a cercare Lukaku con un lancio lungo, ma De Gea esce bene prima, poco dopo, di bloccare la flebile incornata di McTominay, che poi al 26' tira: stavolta la risposta del portiere viola è difettosa e Lukaku, appostato nel cuore dell'area piccola, si sblocca con un tap-in facile facile. Poco prima Gudmundsson aveva calciato dalla distanza, trovando in questo caso un Meret perfetto. Al 30' Raspadori prova a chiudere subito i conti da posizione defilata, ma De Gea replica con il piede destro. La Fiorentina conquista due corner di fila grazie a un gran lavoro di Kean su Rrahmani: proprio centravanti, al 23', sfiora il pareggio di testa su cross di Fagioli, con Meret che nell'occasione era stato anticipato. Al 34' è il Napoli a rendersi pericoloso con un'azione avviata da un gran numero di Spinazzola su Dodò: la palla arriva dall'altra parte a Di Lorenzo, che con il destro colpisce solo la traversa. Al 38' McTominay serve Lukaku, che lavora per l'inserimento da zona laterale di Spinazzola: De Gea si salva con un gran riflesso. Più o meno dalla stessa zolla al 43' calcia McTominay su imbeccata di Spinazzola, ma la palla termina solo sull'esterno della rete. L'arbitro Colombo assegna 1' di recupero nel quale non succede più nulla: si va all'intervallo con il Napoli in vantaggio e pure con qualche rimpianto per il solo gol di margine, a parte il brivido viola firmato Kean.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoio McTominay prova subito ad andare al tiro dal limite, ma sbatte contro il muro viola. Si tratta di un flash prima che gli ospiti provano a prendere il predominio del campo, non andando oltre un corner battuto troppo largo da Fagioli. Il Napoli si difende bene e appena può riparte a caccia del raddoppio: al 57' ci prova Raspadori su suggerimento del solito McTominay, ma De Gea si rifugia in un corner dai cui sviluppi Rrahmani di testa la gira sul fondo. Palladino non è contento e inserisce Gosens e Pongracic per Ranieri e Parisi, ma lo è ancora meno quando, al 61', Raspadori raddoppia su perfetto filtrante di Lukaku. La Fiorentina sembra al tappeto, ma al 66' rientra in partita quando Kean, pescato da un lancio dalle retrovie di Pongracic, con un gran tacco smarcante libera al tiro Gudmundsson, che con il destro va dritto all'angolino. Il Napoli, dopo un piccolo momento di sbandamento, torna a caricare a caccia del gol della sicurezza e manovra con McTominay, che va da Lukaku, che a sua volta fa la sponda per Politano, la cui botta viene respinta in fallo laterale da Comuzzo: quest'ultimo poi fa spazio a Moreno. Al 77' Spinazzola e McTominay scambiano prima del passaggio a Politano, chiuso da De Gea in corner. I viola ripartono con un lancio del proprio portiere arpionato da Kean, che serve Ndour, che a sua volta apparecchia per il tiro a giro troppo largo di Fagioli. Palladino inserisce Beltran per Cataldi, mentre Conte getta nella mischia Olivera per Politano. All'83' gli ospiti vanno da quinto a quinto: Dodò crossa per Gosens, il cui tiro-cross è preda di Meret. Conte toglie poi l'acciaccato McTominay e inserisce Billing, ma a entrare è anche Simeone per Raspadori: in un secondo momento tocca poi a Juan Jesus per Spinazzola. Colombo assegna 5' di recupero che si aprono con la fuga solitaria di Simeone stoppata dai guantoni di De Gea dopo un lavoro di sponda di Lukaku su una palla persa dai viola, tutti in proiezione offensiva. L'epilogo è invece tutto per gli ospiti, che per la verità non vanno oltre qualche tentativo da corner nel segno più di cuore che di spirito: l'ultima palla capita sui piedi di Ndour, che spara in curva, consegnando così al Napoli il successo che gli consente di restare in scia all'Inter.