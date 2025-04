Bayern-Inter, probabili formazioni: tedeschi con tanti infortuni, Inzaghi con Lautaro e Thuram

Milano, 7 aprile 2025 – Tour de force per l’Inter. La corsa alle tre competizioni vede un aprile denso di appuntamenti, tutti importanti. I nerazzurri partono martedì sera a Monaco di Baviera contro il Bayern nell’andata dei quarti di Champions, poi sabato la sfida di campionato a San Siro contro il Cagliari, mercoledì prossimo il ritorno contro i bavaresi e a seguire altri tre big match con il Bologna al Dall’Ara il giorno di Pasqua, il derby di ritorno di Coppa Italia contro il Milan il 23 e infine l’aprile di fuoco si chiude ancora a San Siro contro la Roma di Ranieri. Insomma, servirà l’apporto di tutti gli effettivi a disposizione di Inzaghi per reggere l’urto. Già nel weekend l’Inter ha lasciato sul piatto due punti sanguinosi a Parma e il Napoli resta concorrente ostico fino alla fine, poi c’è la pesante assenza di Denzel Dumfries, che in stagione aveva tolto parecchie castagne dal fuoco, e il calendario propone avversari di alto rango. Mese decisivo. Il fattore a vantaggio dell’Inter è rappresentato dalle tante assenze del Bayern, almeno sette.

Probabili formazioni

Lunga lista di infortunati per il Bayern Monaco, anche se un paio sono rientrati. Kim e Goretzka saranno della partita, ma l’ultimo impegno ha messo fuori causa Musiala che si aggiunge a Neuer, Upamecano, Davis, Coman, Pavlovic e Ito. In casa Inter assenti invece Dumfries e Zielinski, ancora con tempi di recupero non definiti, ma c'è il rischio di ulteriori defezioni in base agli acciacchi post Parma.

Kompany dovrebbe scegliere il 4-2-3-1 con Urbig in porta, difesa con Laimer, Kim, Dier e Guerreiro, in mezzo rientra Goretzka che giocherà in coppia con Kimmich, poi davanti Olise, l’eterno Muller e Sané alle spalle di Kane. Inzaghi, invece, proverà a recuperare in extremis qualcuno oltre l'assenza di Dumfries. 3-5-2 con Pavard, Acerbi e Bastoni, è in dubbio ma ci proverà, davanti a Sommer, Darmian giocherà a destra mentre Dimarco è in dubbio a sinistra e Augusto è in preallarme, Mkhitaryan, Calhanoglu e Barella i mediani, mentre davanti toccherà alla Thu-La composta da Thuram e Lautaro.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Augusto; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

Precedenti

Sono ben nove i precedenti totali tra Bayern e Inter. Il primo della storia risale al 23 novembre 1988 quando i nerazzurri vinsero a Monaco di Baviera 0-2 nell’andata degli ottavi di Coppa Uefa con il gol di Serena e cavalcata di Nicola Berti, ma al ritorno ci fu la rimonta tedesca 1-3 in una coppa vinta poi dal Napoli che eliminò proprio il Bayern in semifinale. Il bilancio complessivo è di tre vittorie nerazzurre, cinque vittorie tedesche e un pareggio. L’unico segno x in schedina è del 5 dicembre 2006 con i gol di Makaay e Vieira. Le ultime due sfide, invece, sono state ad appannaggio dei bavaresi e risalgono al 2022. Nel Girone C il Bayern vinse a San Siro 0-2 (Sanè e autogol D’Ambrosio) e con identico risultato in casa con le reti di Pavard e Choupo Moting. L’ultima vittoria nerazzurra risale al 2011 con lo straordinario 2-3 di Monaco con Eto’o, Snejider e Pandev (Gomez e Muller per il Bayern) a rimontare la sconfitta 0-1 di San Siro. Quella Inter, poi, venne eliminata nettamente dallo Schalke ai quarti perdendo 5-2 all’andata e 2-1 al ritorno.

Le dichiarazioni di Kompany

Grande rispetto da parte di Kompany che vede la crescita dell’Inter negli ultimi anni con Simone Inzaghi e si aspetta una partita difficile contro una squadra forte ed esperta. Le assenze peseranno, ma il tecnico dei bavaresi è convinto di poter fare bene con gli effettivi a disposizione: “Cercheremo di creare problemi all’Inter, squadra che ha fatto molto bene negli ultimi anni e sa gestire le varie fasi della partita. Sanno difendere a attaccare con attitudine ed esperienza. Penso sia una delle squadre più forti in circolazione”. In conferenza ha parlato anche Konrad Laimer, che sarà sicuramente titolare domani sera: “L’Inter è tra le squadre più forti della Champions, sanno difendere e costruire il gioco, lo sappiamo ma possiamo fargli male ed essere pericolosi. Per arrivare in semifinale devi battere squadre forti e noi vogliamo partire bene in casa nostra”.

Inzaghi: “Bastoni e Dimarco a rischio”

L’Inter ha vissuto un weekend difficile con la rimonta subita a Parma e c’è tanta voglia di riscatto, oltre le critiche ricevute per i cambi, anche se Monaco di Baviera è un campo difficile da espugnare. Inzaghi ne è consapevole, ma ci sono diversi acciaccati. Il tecnico difende il suo operato: “Nelle ultime nove di campionato si è detto tanto di noi. I cambi non erano programmati ma forzati, non l’ho detto perché ero curioso di sapere che cosa si sarebbe scritto – le sue parole in conferenza – Bastoni e Dimarco sono più no che sì, Calhanoglu ha preso una botta e ho potuto solo fare un cambio voluto a Parma. Il punto fa male, siamo delusi, ma ora pensiamo al Bayern Monaco”. Sui tedeschi il tecnico ha parlato così: “Rispetto a due anni fa siamo cresciuti, ma il gap del budget è chiaro tra noi e loro. Non ci guardiamo, pensiamo al campo e nella stagione regolare abbiamo fatto meglio. Loro hanno giocatori di esperienza, aggrediscono e pressano e dovremo fare una grande partita”.

Dove vedere la partita in tv

L’andata degli ottavi di Champions tra Bayern e Inter si gioca a Monaco di Baviera martedì 8 aprile con calcio d’inizio alle ore 21 e in diretta esclusiva su Sky. Disponibili i canali Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, e Sky Sport 4K, 214. Telecronaca affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.