Champions League, il programma dei quarti: calendario e orari tv

Milano, 7 aprile 2025 – Riparte lo spettacolo della Champions League. L’imbuto verso la finale di Monaco di Baviera si restringe sempre di più e i quarti di finale promettono spettacolo, con partite tutte aperte e non scontate, magari con qualche possibile sorpresa. In campo una sola italiana, che è l’Inter di scena proprio a Monaco di Baviera contro un Bayern infarcito di infortunati. C’è una possibilità per i nerazzurri. In quella parte bassa di tabellone chi uscirà vincente tra la sfida tra le due capolista in campionato affronterà la vincente di Barcellona-Dortmund, con il blaugrana diventati grandi favoriti della coppa dalle grandi orecchie e i tedeschi, seppur reduci da una stagione di alti e bassi, desiderosi di sorprendere. Nella parte alta c’è invece il big match tra Arsenal e Real Madrid, con andata a Londra e ritorno settimana prossima a Madrid, oltre a un succoso Psg-Aston Villa, con i parigini reduci dallo scalpo del Liverpool che aveva dominato la stagione regolare.

Le assenze Bayern

I bavaresi non sono lontani dal titolo in patria dopo la vittoria Leverkusen dell’anno scorso. La squadra di Kompany veleggia con 6 punti di vantaggio dopo 28 partite disputate e agli ottavi di Champions ha proprio eliminato il Leverkusen, dominando la doppia sfida vincendo 3-0 all’andata e 2-0 al ritorno. Messa così sembrerebbe una missione complicatissima per l’Inter che invece può beneficiare delle tante assenze tra i tedeschi. Sono fuori Upamecano, Davis, Goretzka, Coman, Pavlovic, Ito e Musiala, a cui dovrebbe aggiungersi anche Neuer, che si è fatto male nella gara di andata contro il Leverkusen. Dall’altro lato, l’Inter è un po’ affaticata dalle tre competizioni e ha aperto la porta al Napoli dopo il pareggio di Parma, per una lotta scudetto che si preannuncia difficile dato il calendario più favorevole dei partenopei. In più, pesa l’assenza a destra di Denzel Dumfries, di fatto il miglior giocatore dell’annata, e un Lautaro non al top della condizione. In mezzo mancherà anche Zielinski infortunato.

Calendario e programmazione tv

Tutta la Champions League è in diretta sui canali Sky Sport, tranne la migliore partita del mercoledì che è esclusiva di Amazon Prime. L’Inter, dunque, giocando martedì 8 aprile sarà in diretta Sky mentre Barcellona-Dortmund sarà su Amazon. Per quanto riguarda la tv in chiaro, Tv 8 trasmetterà in diretta Paris Saint Germain-Aston Villa mercoledì 9 aprile. Nella giornata di martedì Sky metterà a disposizione anche il canale diretta gol per seguire in contemporanea Bayern-Inter e Arsenal e Real. Martedì 8 aprile Arsenal-Real Madrid ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv Bayern Monaco-Inter ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Sky Go, Now Tv Mercoledì 9 aprile Psg-Aston Villa ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Tv 8, Sky Go, Now Tv. Barcellona-Dortmund ore 21.00 Esclusiva Amazon Prime.

Leggi anche - Serie A, Roma-Juve: Shomurodov risponde a Locatelli, 1-1 all'Olimpico