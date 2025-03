Real Madrid, arrivano i guai? Aperta un'indagine dopo la sfida contro l'Atletico

Madrid, 27 marzo 2025 – Il doppio confronto tra Real Madrid e Atletico Madrid è stato uno dei più avvincenti tra tutti gli scontri degli ottavi di finale di questa Champions League. Dopo l'andata, dove i blancos si sono imposti per 2-1 grazie ai gol di Rodrygo e Brahim Diaz, quest'ultimo dopo il pari firmato Julian Alvarez, al ritorno la strada si è fatta subito in salita per gli uomini di Ancelotti, dato che i colchoneros si sono immediatamente portati in vantaggio con Gallagher e hanno rimesso tutto in discussione. Non sono bastati né i tempi regolamentari e nemmeno i supplementari per spezzare l'equilibrio, perciò le due squadre sono arrivate ai calci di rigore, dove ad avere la meglio sono stati i blancos. Non sono mancate le polemiche, soprattutto a causa del rigore annullato a Julian Alvarez a causa di un doppio tocco durante il tiro, ma nonostante siano passate più di due settimane dalla gara del Metropolitano, non è ancora finita qui. Durante l'esultanza appena dopo la vittoria, alcuni giocatori dei blancos sarebbero andati oltre: si tratta di Vinicius Jr, Mbappé, Rudiger e Dani Ceballos. Dopo il rigore decisivo, Rudiger si sarebbe portato la mano alla gola, mentre Mbappé si sarebbe toccato le parti intime rivolgendosi ai tifosi dell'Atletico Madrid. Ceballos e Vinicius Jr, invece, avrebbero provocato i supporters avversari. La UEFA ha deciso di aprire un'indagine per fare chiarezza su questi fatti, nel comunicato si legge: “A un ispettore etico e disciplinare è stato affidato l'incarico di indagare sulle accuse di condotta oscena dei giocatori del Real Madrid Antonio Rudiger, Kylian Mbappé, Dani Ceballos e Vinicius Junior durante la partita degli ottavi finale di Champions League tra l'Atletico Madrid e il Real Madrid del 12 marzo 2025. Ulteriori informazioni in merito saranno fornite a tempo debito”. Ora verranno raccolte tutte le informazioni, con il Real Madrid che, eventualmente, potrà presentare la difesa per i giocatori coinvolti. Solo nei prossimi giorni si saprà a cosa andranno incontro Rudiger, Mbappé, Dani Ceballos e Vinicius Jr. Potrebbe trattarsi di una squalifica o di una semplice ammenda, come già successo nel 2019 proprio tra l'Atletico Madrid e la Juventus, quando sia Simeone che Ronaldo dovettero pagare una multa di 20 mila euro dopo dei gesti decisamente lontani dal fair play. Il Real, che sarà impegnato in campionato sabato contro il Leganés, riprenderà il cammino in Champions martedì 8 aprile all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, e chissà se potrà contare su Rudiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius.