Champions League, i risultati del ritorno degli ottavi: al Real il derby di Madrid

Roma, 13 marzo 2025 - Il quadro degli ottavi di finale di Champions League si completa dopo la prima parte di gare andata in scena ieri, quando ad avanzare ai quarti erano state Barcellona, Inter, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain ai danni rispettivamente di Benfica, Feyenoord, Bayer Leverkusen e Liverpool. Nella serata di mercoledì 12 marzo il pass per la fase successiva lo staccano Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa e Real Madrid, che nell'ordine eliminano Lille, Psv Eindhoven, Club Brugge e Atletico Madrid.

I risultati del ritorno degli ottavi di finale di Champions League

La prima gara della serata era stata quella tra Lille e Borussia Dortmund, che partivano dall'1-1 maturato nella gara di andata grazie alle reti di Adeyemi per i tedeschi e Haraldsson per i francesi, che nel secondo round rompono subito l'equilibrio grazie a David: il rigore trasformato da Can e il gol di Beier fanno invece felici gli ospiti, che ai quarti di finale se la vedranno con il Barcellona. Grazie al 7-1 ottenuto in trasferta all'andata, con le reti di Timber, Nwaneri, Merino, Trossard, Calafiori e alla doppietta di Odegaard, l'Arsenal ha di fatto già ipotecato la pratica Psv Eindhoven, tenuti in piedi dal rigore trasformato da Lang. E così è, con la gara di ritorno che diventa poco più di una formalità e che termina con un 2-2 che per i Gunners vede a segno Zinchenko e Rice, entrambe le reti su assist di Sterling (diffidato e ammonito, e quindi fuori per l'andata dei quarti), e gli olandesi replicare con Perisic e Driouech: per gli inglesi ora si staglia l'ostacolo Real Madrid. Anche il testa a testa tra Aston Villa e Club Brugge era ben indirizzato dopo il primo round grazie al 3-1 maturato in trasferta dagli inglesi grazie alla rete di Bailey, al rigore di Asensio e all'autorete di Mechele, con i padroni di casa ad aggrapparsi al solo De Cuyper. Le speranze di rimonta dei belgi nella gara di andata si spengono presto, quando Sabbe viene espulso: Asensio con una doppietta e Maatsen chiudono i giochi e mandano gli inglesi nel turno successivo contro il Paris Saint-Germain. Il primo round del derby di Madrid era andato al Real grazie alle reti di Rodrygo e Diaz, inframezzate dal guizzo di Alvarez sponda Atletico: un vantaggio esiguo per i blancos che nel ritorno Gallagher annulla, con la complicità del rigore sbagliato dall'altro lato di Vinicius. Neanche i tempi supplementari sciolgono la matassa e così si va ai rigori: per i padroni di casa segnano Sorloth e Correa e sbagliano Alvarez e Llorente, mentre per il Real vanno a bersaglio Mbappé, Bellingham, Valverde e Rudiger, mentre l'errore di Lucas si rivela ininfluente per il passaggio del turno, con l'Arsenal ora come prossimo ostacolo.

