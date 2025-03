Europa League in tv: guida completa al ritorno degli ottavi. Partite, orari e dove vederle

Roma, 12 marzo 2025 – Domani tornerà l'Europa League, con Roma e Lazio che saranno impegnate nel ritorno degli ottavi di finale. Entrambe partono con un risultato favorevole: i giallorossi hanno superato l'Athletic Bilbao all'ultimo respiro grazie alla rete di Shmourodov, mentre i biancocelesti hanno trovato il vantaggio al 98' con Isaksen. Obiettivo principale: difendere il parziale della settimana scorsa, per assicurarsi il passaggio del turno ai quarti. Allo stesso orario delle romane andranno in scena anche Olympiakos – Bodø/Glimt e Eintracht Francoforte – Ajax. Alle 21 sarà la volta di Lione – FCSB, Tottenham – AZ, Rangers – Fenerbache e Manchester United – Real Sociedad.

L'Olimpico con la Lazio

I biancocelesti giocheranno il ritorno davanti al pubblico di casa. Baroni e i suoi hanno trovato la vittoria al 98' grazie alla rete di Isaksen nonostante la doppia inferiorità numerica, domani basterà un pareggio per passare ai quarti di finale. Dall'altra parte ci sarà un Viktoria Plzen che proverà ad aggredire i biancocelesti fin dal primo minuto per pareggiare i conti e rimettere tutto in discussione. Dopo la partita di Plzen, la Lazio ha conquistato un punto nella gara di campionato contro l'Udinese, fallendo il sorpasso alla Juventus al quarto posto. Ora, però, tutti i discorsi relativi alla Serie A si stoppano e tutte le attenzioni vanno all'Europa League. Anche il Vitktoria Plzen ha conquistato un punto nell'ultima gara di campionato, pareggiando 0-0 contro l'FK Pardubice. Di seguito le probabili formazioni:

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Dia, Zaccagni; Noslin. All. Baroni. Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. All. Koubek.

Dove vedere Lazio – Viktoria Plzen in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 13 marzo dalle ore 18:45 su Sky Sport 253 e Sky Sport 4K, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

La Roma per difendere il vantaggio nell'inferno del San Mamés.

La Roma dovrà difendere il 2-1 contro l'Athletic Bilbao in un San Mamés che sarà pronto a spingere i padroni di casa alla rimonta. Il gol di Shomurodov nel finale è stato fondamentale per regalare ai giallorossi la possibilità di accontentarsi di un pari, ma i baschi saranno pronti alla guerra nel tentativo di ribaltare il risultato della gara di andata. Ranieri e i suoi sono reduci dalla vittoria contro l'Empoli, che li ha portati a -6 dalla zona Champions e ha fatto sì che la Roma superasse anche la Fiorentina. La squadra di Valverde, invece, ha trovato solo il pari contro il Mallorca nell'ultima gara di Liga. Di seguito le probabili formazioni:

Athletic Bilbao (4-4-2): Agirrezebala; De Marcos, Unai Nunez, Paredes, Yuri; Jauregizar, Prados; I. Williams, Unai Gomez, N. Williams; Sannadi. All. Valverde. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Pisilli, Cristante, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

Dove vedere Athletic Bilbao – Roma in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 13 marzo dalle ore 18:45 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Giovedì 13 marzo 2025 ore 18:45 (Diretta gol su Sky Sport 251 ma anche in streaming su Now e Sky Go)

Olympiakos - Bodø/Glimt (Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW) Athletic Bilbao – Roma (Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e NOW) Lazio – Viktoria Plzen (Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW) Eintracht Francoforte – Ajax (Sky Sport 254, streaming su Sky Go e NOW) Giovedì 13 marzo 2025 ore 21 (Diretta gol su Sky Sport 251, streaming su Sky Go e NOW) Lione – FCSB (Sky Sport 253, streaming su Sky Go e NOW) Tottenham – AZ (Sky Sport 256, streaming su Sky Go e NOW) Rangers – Fenerbache (Sky Sport Max, streaming su Sky Go e NOW) Manchester United – Real Sociedad (Sky Sport 255, streaming su Sky Go e NOW)