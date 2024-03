Ottavi Champions 2024, via al ritorno: calendario e orari tv. Lazio per l’impresa

Roma, 4 marzo 2024 - Si inizia a fare sul serio in Champions League con il ritorno degli ottavi di finale. In campo, tra martedì e mercoledì, le prime quattro sfide delle otto in programma e per l’Italia sarà in campo la Lazio che dovrà difendere il gol di vantaggio conquistato all’Olimpico sul Bayern Monaco. A completare il quadro ci saranno anche Real Sociedad-Paris Saint Germain, Real Madrid-Lipsia e Manchester City Copenaghen. Se i campioni in carica si sono messi in una situazione comoda vincendo all’andata per 1-3 in trasferta, le altre partite presentazioni situazioni diverse ma comunque interessanti.

La Lazio passa con un pareggio

L’espulsione di Upamecano, il rigore di Immobile: l’Olimpico è esploso due settimane fa con uno scalpo prestigioso, importante, ma che non lascia tranquilli in vista della gara di ritorno. Un gol di vantaggio da difendere: significa che la Lazio pareggiando o vincendo a Monaco di Baviera sarebbe qualificata ai quarti. Non essendoci più la regola dei gol in trasferta, invece, qualsiasi vittoria dei bavaresi con un gol di scarto porterebbe ai supplementari, mentre vittorie con due o più gol di scarto eliminerebbe i biancocelesti. Ci sarà da stringere i denti anche se il Bayern non vive un grande momento di forma con due sconfitte e un pari nelle ultime cinque di campionato, uno score insufficiente e che ha portato il Leverkusen alla decisiva fuga Scudetto. Ma pure la Lazio è poco brillante con tre sconfitte nelle ultime cinque e tante polemiche arbitrali. Si gioca martedì 5 marzo alle 21 con doppia diretta Sky e Canale 5.

Le altre sfide

E’ cosa fatta il passaggio del turno dei campioni in carica del Manchester City che all’andata ha vinto a Copenaghen 1-3 con gol di De Bruyne, Silva e Foden. Di fatto, i citizens devono evitare di perdere con tre gol di scarto, cioè una missione praticamente impossibile per i danesi. Partite ancora da chiudere invece per Real Madrid e Paris. Le merengues hanno vinto di misura a Lipsia (0-1 Brahim Diaz), ma non possono abbassare la guardia contro i tedeschi che vincendo con un gol di scarto trascinerebbero la sfida ai supplementari, mentre in caso di successi con due o più gol di scarto eliminerebbero Ancelotti. Infine, Real Sociedad-Psg. A Parigi c’è stato il due a zero dei transalpini (Mbappè e Barcola), ma i baschi restano in casa una formazione temibile. Anche in questo caso situazione semplice: con un pari o una vittoria passa il Psg, mentre la Sociedad deve vincere con due gol di scarto per i supplementare e tre per passare il turno. Martedì 5 marzo Bayern Monaco-Lazio ore 21.00 (andata 0-1) - Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity. Real Sociedad-Paris Saint Germain ore 21.00 (andata 0-2) - Sky Sport Calci, 202, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv, Infinity. Mercoledì 6 marzo Real Madrid-Lipsia ore 21.00 (andata 1-0) - Amazon Prime Manchester City-Copenaghen ore 21.00 (andata 3-1) - Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv, Infinity

