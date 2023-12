Champions League, Pioli: "C'è rammarico. Ora pensiamo a campionato ed Europa League"

Newcastle (Regno Unito), 13 dicembre 2023 – Cala ufficialmente il sipario sull’avventura in Champions League del Milan. La grande impresa compiuta a St James’ Park dai rossoneri, capaci di battere il Newscastle ribaltando il vantaggio siglato attorno alla mezz’ora da Joelinton con le reti di Pulisic al 59’ e da Chukwueze all’84’, non è bastata per permettere agli uomini di Pioli nella massima competizione continentale: l’1-1 tra Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund ha infatti sancito il passaggio agli ottavi di tedeschi e transalpini e la contestuale “retrocessione” in Europa League dei rossoneri. Al Milan resta così grande rammarico, soprattutto ripensando ai punti lasciati per strada nelle prime due partite del girone ben interpretate contro Newcastle e Borussia, ma anche quanto di buono raccolto soprattutto nella seconda parte della gara di questa sera: per quasi 60’ minuti, infatti, il Milan ha sofferto l’intensità e l’intraprendenza ma poi – anche grazie ai cambi di Pioli e al passaggio ad un modulo più offensivo e spregiudicato – ha saputo tirare fuori gli artigli e ribaltare il risultato seppur, come detto, in vano. C’è delusione e rammarico anche nelle parole di fine gara – ai microfoni di Amazon Prime Video – di mister Stefano Pioli: “Il più grande rimpianto è la prima partita giocata in casa con il Newcastle, perché, per come l’abbiamo giocata, avremmo dovuto vincerla. Dispiace non esserci riusciti. Tenevamo tanto alla Champions, ma è altrettanto vero che anche l’Europa League è una competizione importante che il Milan non ha mai vinto. È una serata dolceamara: dolce perché il Milan non vinceva in Inghilterra dal 2005. I ragazzi hanno fatto una prestazione fantastica sul piano mentale, dell’intensità e dell’energia. Abbiamo sbagliato qualcosa ma ci abbiamo creduto e abbiamo lottato contro una squadra che ha dato tutto. C’è sicuramente soddisfazione per questa vittoria, ma è chiaro che ci siano anche rammarico e delusione per essere usciti dalla Champions”. L’obiettivo adesso è provare a vincere l’Europa League: “Per forza. Dobbiamo fare di tutto per andare più avanti possibile. Non era il nostro obiettivo iniziale ma adesso è così. Sapevamo che il girone sarebbe stato difficilissimo. Non abbiamo saputo approfittare di alcune situazioni in cui avremmo dovuto essere più efficaci in fase realizzativa. Adesso penseremo all’Europa League e a fare bene”. Adesso, però, è tempo di pensare nuovamente alla Serie A: “In campionato – ha proseguito Pioli – dobbiamo cercare di fare bene e di consolidare il terzo posto, mantenendo vive la speranza e la voglia di fare di più Poi è chiaro che l’obiettivo minimo stagionale è quello di restare tra le prime quattro per poter tornare in Champions League. Dobbiamo concentrarci sulla Serie A dove non abbiamo ancora trovato quella continuità necessaria per essere più in alto in classifica. Manca ancora tanto a fine stagione ed è ancora troppo presto per tracciare bilanci e pensare a quali soluzioni eventuali adottare in futuro. Domenica affrontiamo un avversario difficile come il Monza e dobbiamo provare a tornare subito alla vittoria”. Un bilancio finale su questo cammino in Champions: “Abbiamo fatto peggio dell’anno scorso in Champions ma abbiamo ancora la possibilità di fare meglio in campionato. Stiamo parlando però di bilanci quando si è giocata soltanto metà stagione e ci sono ancora tante situazioni da affrontare”.

MATTEO AIROLDI