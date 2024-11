Champions League, programma e orari tv della quarta giornata

Bologna, 4 novembre 2024 – Torna lo spettacolo della Champions League e le cinque squadre italiane cercheranno di ottenere punti pesanti per i rispettivi obiettivi. La classifica è ancora corta, perché ci sono solo due squadre a punteggio pieno, Aston Villa e Liverpool a quota 9, mentre la prima squadra di Serie A è l’Inter con la settima piazza a 7 punti, frutto delle vittorie contro Stella Rossa e Young Boys e dell’ottimo pareggio a Manchester. In corsa per i primi otto posti ci sono anche la Juve, che è quattordicesima ma con soli tre punti di distanza dalla vetta, e l’Atalanta, che è a quota 5 per effetto del pareggio contro il Celtic. Bologna e Milan, invece, dovranno per prima cosa badare a stare nelle 24 per i turni di spareggio. I rossoneri hanno tre punti e sono venticinquesimi, i rossoblù uno solo, pareggio con lo Shakhtar, ma con un calendario difficile viste le due trasferte consecutive con le capolista con altrettante sconfitte. Dovrà essere una giornata da punti importanti non solo per la competizione ma anche per il ranking.

Le partite e i big match

Per la Serie A ci sono due succosissime partite per mettersi alla prova. Sfida stellare tra due dei club più vincenti al mondo al Santiago Bernabeu dove il Real di Ancelotti ospita il Milan di Fonseca. Partita da brividi ma molto difficile per il diavolo che oggi è addirittura a rischio eliminazione. Un’altra sfida molto affascinante è quella di San Siro, con l’Inter di Inzaghi che ospita l’Arsenal di Arteta, uno scontro diretto per i primi otto posti dato che entrambe le formazioni sono a quota 7. Match impegnativo anche per la Juve di Motta, che fa visita al Lille di Jonathan David, il sogno di mercato estivo per l’attacco. L’Atalanta, invece, cercherà di riprendere la marcia per gli ottavi di finale facendo visita a uno Stoccarda reduce dal sacco di Torino. Infine, il Bologna. La doppia trasferta inglese, Aston e Liverpool, è stata molto difficile, ma i rossoblù sono usciti a testa alta e ora c’è bisogno di una vittoria per sperare. Al Dall’Ara arriva il Monaco.

Dove vederle in tv

Tutta la Champions League è in diretta e in esclusiva sui canali Sky Sport, in streaming su Sky Go e Now Tv, a eccezione della miglior partita del mercoledì che è riservata ad Amazon Prime e questa settimana toccherà a Inter-Arsenal. Qui di seguito il programma e il palinsesto tv Martedì 5 novembre PSV-Girona ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria ore 18.45 Sky Sport 254 Real Madrid-Milan ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252 Liverpool-Leverkusen ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 255 Dortmund-Sturm Graz ore 21.00 Sky Sport 257 Sporting Lisbona-Manchester City ore 21.00 Sky Sport 256 Lille-Juventus ore 21.00 Sky Sport Arena, 204, Sky Sport 253 Celtic-Lipsia ore 21.00 Sky Sport 258 Bologna-Monaco ore 21.00 Sky Sport 254 Mercoledì 6 novembre

Club Bruges-Aston Villa ore 18.45 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Shakhtar-Young Boys ore 18.45 Sky Sport 254 Bayern Monaco-Benfica ore 21.00 Sky Sport 254 Psg-Atletico Madrid ore 21.00 Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253 Inter-Arsenal ore 21.00 Amazon Prime Feyenoord-Salisburgo ore 21.00 Sky Sport 256 Stella Rossa-Barcellona ore 21.00 Sky Sport 255 Sparta Praga-Brest ore 21.00 Sky Sport 257 Stoccarda-Atalanta ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252.

