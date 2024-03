Champions League, si chiudono gli ottavi: Napoli e Inter a caccia di imprese. Orari e dove vedere le partite in tv

Si chiudono gli ottavi di finale di Champions League con il ritorno delle ultime quattro gare in programma. In campo due italiane e sarà una sfida diretta Italia-Spagna molto importante anche per il ranking europeo e la possibilità di avere la quinta formazione nella rinnovata Champions League a 36 squadre che partirà dalla prossima stagione. L’Inter di Simone Inzaghi, capolista indiscussa in Serie A, sarà di scena a Madrid contro l’Atletico di Simeone con l’intento di difendere l’uno a zero conquistato a San Siro nella gara di andata a firma Marko Arnautovic. Il Napoli, invece, dovrà fare un vero e proprio miracolo cercando di espugnare Barcellona dopo l’uno a uno del Maradona. In campo anche Arsenal e Porto e Borussia Dortmund-PSV.

La situazione

Ultime quattro partite di ritorno degli ottavi di finale nelle giornate di martedì 12 marzo e mercoledì 13. Dopo l’eliminazione della Lazio per mano del Bayern Monaco, all’Italia restano in gara Inter e Napoli, che partono da due situazioni differenti. I campioni d’Italia in carica hanno pareggiato al Maradona per uno a uno contro il Barcellona, significa che nella gara di ritorno di martedì dovranno per forza vincere in Spagna. Non c’è più la regola dei gol in trasferta, come noto, così qualsiasi risultato di parità porterà ai supplementari e successivamente ad eventuali rigori, mentre una vittoria partenopea consegnerebbe i quarti di finale alla squadra di Calzona. Non ci sono molti calcoli da fare. Che sia nei regolamentari o nei supplementari o ai rigori il Napoli dovrà uscire vincitore da Barcellona. Discorso diverso per l’Inter che continua ad aver percorso netto nel 2024 (tutte vittorie). Il successo di San Siro per uno a zero consegna un piccolo vantaggio alla squadra di Inzaghi, ma non decisivo. Questi i requisiti di qualificazione: un pareggio o una vittoria consegnerebbe la qualificazione ai quarti, una sconfitta con un gol di scarto porterebbe ai supplementari mentre sconfitte con due o più gol di scarto porterebbero all’eliminazione. Il quadro degli ottavi si chiude poi martedì con Arsenal-Porto in quel di Londra e Borussia-PSV a Dortmund. I gunners sono usciti sconfitti da Lisbona per uno a zero (Galeno al 95’) così sono obbligati a vincere con due gol di scarto la gara di ritorno per passare (la vittoria con un gol di scarto varrebbe i supplementari). Infine, mercoledì ci sarà Dortmund-PSV. A Eindhoven l’andata è finita 1-1 (de Jong e Malen) così al ritorno chiunque vinca passerà il turno, mentre il pareggio con qualsiasi risultato porterebbe al supplementare.

Il programma e dove vederle in tv

Martedì 12 marzo

Barcellona-Napoli ore 21 (andata 1-1): Sky Sport 1, 201, Sky Sport 252, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Arsenal-Porto ore 21 (andata 0-1): Sky Sport Calcio, 202, Sky Sport 253, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Mercoledì 13 marzo

Dortmund-PSV ore 21 (andata 1-1): Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Atletico Madrid-Inter ore 21 (andata 0-1): Amazon Prime.

Leggi anche - Fenucci: "Il Bologna in Champions sarebbe un bel segnale per il calcio italiano"