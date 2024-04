Champions League, quarti: pari spettacolare tra Real e City, Trossard salva l'Arsenal

Milano, 9 aprile 2024 - Il destino di Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Bayern Monaco è ancora tutto da scrivere. Nell'andata dei primi due quarti di finale di Champions League sono arrivati due pareggi: lo spettacolare 3-3 tra i Blancos e i campioni in carica, e il 2-2 tra i Gunners e la squadra di Tuchel. Gol e spettacolo, dunque, proprio in pieno stile Champions League. Ripercorriamo nel dettaglio le due partite.

Spettacolo tra Real e City: la qualificazione si deciderà a Manchester

In un Bernabeu blindato dopo che l'Isis ha minacciato attacchi terroristici negli stadi che ospitano i quarti di finale, va in scena una partita bellissima. Pronti, via e dopo appena 2 minuti Tchouameni commette fallo su Grealish al limite, sulla palla va Bernardo Silva che disegna un traiettoria imprendibile per Lunin. Il City ha fiducia, continua ad attaccare e va vicino al doppio vantaggio con il solito Haaland che però trova la risposta del portiere. Il pareggio dei padroni di casa è alquanto fortunoso: tiro da fuori di Camavinga e deviazione decisiva di Ruben Dias. Dopo due minuti dal gol del pari, al 14', Vinicius riparte a grande velocità, serve Rodrygo che non sbaglia davanti alla porta e in 120 secondi la partita è ribaltata. I ritmi, anche per forza di cose, calano e alla fine del primo tempo è vantaggio Real 2-1. La ripresa comincia con i tiri di Grealish e Bellingham, entrambi però non trovano la porta.

La squadra di Guardiola comincia a girare meglio la palla, il Real è schiacciato nella propria metà campo e il gol è nell'aria. Al 66' ci pensa Phil Foden con una conclusione perfetta col sinistro dal limite a fare 2-2. Tempo cinque minuti e altro ribaltone: Jovsko Gvardiol di destro porta in vantaggio i Citizens. Il Real non ci sta, si riversa in avanti, vuole il gol del pari ma le soluzioni di Brahim e Modric non trovano il bersaglio. Al 79' Vini vede Valverde che col destro al volo sigla il meritato 3-3. Risultato più che giusto e che lascia tutto aperto in vista del ritorno.

Trossard al 75' salva l'Arsenal, pari con un bel Bayern

Se la sfida tra Real e City è stata uno spettacolo, non è stata da meno quella tra Arsenal e Bayern Monaco. La prima occasione è della squadra di Arteta con Saka che serve Martinelli, il brasiliano calcia forte ma impreciso da fuori area. I Gunners tengono alto il ritmo e arriva il gol al 12’ proprio con Bukayo Saka che, servito da White, fredda Neuer. Il pari arriva al 18’ Sané intercetta un passaggio, va da Gotetzka che a sua volta serve Gnabry che non sbaglia alla prima occasione dei bavaresi. La pressione offensiva dell’Arsenal non porta i frutti sperati, anzi il contrario: contropiede Bayern, fallo su Sané e calcio di rigore trasformato da Harry Kane per il 2-1. Nel secondo tempo, quasi inaspettatamente, è il Bayern che tiene di più la palla e l’Arsenal fatica a costruire come nella prima frazione. L’episodio però arriva al 75’: palla rubata da Gabriel Jesus, passaggio per Trossard e rete del pareggio. Al 90' il Bayern sfiora il gol vittoria con Coman che, servito da Musiala, calcia addosso a Raya. Finisce 2-2 tra Arsenal e Bayern Monaco.