Colpo Reds a Parigi. Barça col cuore. Kane lancia il Bayern

Era un mercoledì grandi firme quello di ieri per l’andata degli ottavi di Champions, Inter compresa.

Nel derby tedesco all’Allianz Arena, ha prevalso 3-0 il Bayern di Kompany sul Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. A segno per l’1-0, con un imperioso colpo di testa, Harry Kane (nella foto) al 9’. Il raddoppio al 54’ porta la firma di Musiala, che però ha approfittato di una papera di Kovar in presa alta. E poi è ancora Kane – nono gol in Campions – a colpire su rigore e a ipotecare i quarti. Al 62’ era stato espulso Mukiele.

Il Barcellona vince 1-0 con classe e cuore a Lisbona col Benfica. Il rosso a Cubarsì al 23’ (fallo da ultimo uomo) aveva complicato tutto. Di Raphinha al 61’ il gol partita. Belotti si procura un rigore nel finale, ma è un’illusione, perché viene rilevato il suo fuorigioco. Un grande Szczesny è stato fondamentale per la vittoria dei blaugrana.

Il big match era Psg-Liverpool, vinto 1-0 dai Reds dopo tanta sofferenza. Al Parco dei Principi gioco dominato dai padroni di casa (con tanto di gol di Kvaratskhelia annullato per un fuorigioco di centimetri, e occasione colossale sprecata da Barcola), ma la squadra di Slot ha resistito con forza e un super Alisson a un Dembelé scatenato. Di Elliott all’87’ la rete partita, praticamente al primo tiro in porta.

Le gare di ritorno. Martedì 11 marzo: Barcellona-Benfica (1-0, h 18.45), Inter-Feyenoord (2-0, h 21), Liverpool-Psg (1-0, h 21), Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (0-3, h 21). Mercoledì 12 marzo: Lilla-Borussia Dortmund (1-1, h 18.45), Aston Villa-Bruges (3-1, h 21), Arsenal-Psv (7-1, h 21), Atletico Madrid-Real Madrid (1-2, h 21).