Diretta Napoli-Union Berlino: risultato live

Napoli, 8 novembre 2023 – Per il Napoli è un’occasione da non fallire. Al Maradona gli azzurri di Garcia ospitano l’Union Berlino ancora a secco di punti nel girone di Champions League: per Di Lorenzo e compagni c’è la possibilità di conquistare tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione agli ottavi. Le ore precedenti alla partita sono state molto tese con gli scontri tra le tifoserie vicino allo stadio.

Nel primo tempo dominio del Napoli, che va al riposo sul risultato di 1-0. Decide un gol di Politano al minuto 39’. Pochi minuti prima gli azzurri erano andati a segno con Anguissa, ma l’arbitro – richiamato dal Var – ha annullato il gol del centrocampista. Vantaggio meritato per la squadra di Garcia.

La partita in diretta

Le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Leite; Juranovic, Haberer, Khedira, Laidouni, Roussillon; Becker, Fofana. Allenatore: Fischer.