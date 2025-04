Flick contro la Federazione spagnola: “Perché non anticipa la gara con il Valladolid?”

Barcellona, 18 aprile 2025 – Il Barcellona ha scoperto quale sarà la sua avversaria nel prossimo turno di Champions League. I blaugrana saranno impegnati il 30 aprile e il 6 maggio contro l'Inter di Simone Inzaghi, in uno scontro che promette scintille. Flick e i suoi sono ancora in corsa per il triplete, che lo stesso allenatore ha definito “un sogno”, ma per raggiungere questo traguardo servirà l'apporto di tutta la squadra, dato che ora si entra nella fase clou della stagione. Il Barcellona sarà chiamato ad affrontare un vero e proprio tour de force, con tantissime gare decisive a pochi giorni di distanza l'una dall'altra. Domani, Yamal e compagni saranno impegnati in Liga contro il Celta Vigo, mentre martedì ospiteranno il Mallorca. Sabato 26 aprile ci sarà la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, che potrebbe portare alla conquista del primo trofeo per raggiungere il triplete, e appena quattro giorni dopo al Montjuic arriverà l'Inter per il primo atto delle semifinali di Champions League. Dopo la gara contro i nerazzurri andrà in scena la sfida di campionato in trasferta contro il Valladolid, che verrà giocata sabato 3 maggio alle 21, per poi volare a Milano per il ritorno contro l'Inter appena 72 ore dopo. Proprio la gara contro i Los Pucelanos è stata motivo di critica da parte del tecnico blaugrana, che ha attaccato la Federazione spagnola a causa dell'orario della partita, che secondo il mister è troppo ravvicinato alla sfida di ritorno contro l'Inter in Champions. Queste sono state le sue parole: “Non voglio lamentarmi o trovare scuse. Sono contento che contro il Valladolid non giochiamo domenica alle 14 ma sabato alle 21, va bene così, ma perché non possiamo giocare alle 16 o alle 18? Datemi un motivo, voglio sapere chi è che decide perché è assurdo. Dopo aver giocato, torneremo alle 5 o alle 6 del mattino, è incredibile. Questa situazione riguarda tutto il calcio spagnolo, perché se dovessimo avere successo in Europa ne trarrebbe beneficio tutto il campionato. Tutte le federazioni hanno a cuore le proprie squadre ma qui no, non gli interessa se i giocatori riposeranno. Non hanno idea di cosa significhi per i giocatori”. Inoltre, Flick ha parlato anche dell'Inter, evidenziando come i nerazzurri siano un'ottima squadra guidata da un grande allenatore. Secondo il tecnico blaugrana, la forza dell'Inter sta soprattutto nella difesa, guidata da Benjamin Pavard, suo ex giocatore ai tempi del Bayern Monaco con il quale ha vinto, tra l'altro, la Champions League nella stagione 2019-20.