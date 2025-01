Gli incroci. Alle 23 il tabellone-verità. Venerdì il primo sorteggio

Un mercoledì così non si è mai visto. Diciotto gare in contemporanea alle 21 sono un’abbuffata di Champions comunque storica. E solo un paio di ore dopo la maxi classifica del girone sarà scolpita definitivamente: con le prime otto squadre che si guadagneranno gli ottavi diretti, le sedici dalla nona alla 24esima posizione che dovranno giocarsi i playoff (decreteranno i restanti otto team per gli ottavi), e le ultime dodici, dalla 25esima alla 36esima, che saluteranno la Grande Coppa e nemmeno avranno il salvagente della Europa League per proseguire la propria corsa.

La formula adottata da questa stagione prevede che il sorteggio di venerdì 31, specifico per i soli playoff, agisca su blocchi di due squadre ordinati dal merito del girone premiando le teste di serie (dalla nona alla 16esima) con la gara di ritorno in casa. Ovvero, la nona e la decima potranno incrociare la 24esima o la 23 esima, secondo l’esito dell’urna (partita A); l’11esima e la 12 esima potranno sfidare la 22 esima o la 21 esima (partita B); la 13esima e la 14esima troveranno la 20esima o la 19esima (partita C); infine, la 17esima e la 18esima sfideranno la 16esima o la 15esima (partita D).

I quattro duelli fissati dal sorteggio finiranno nella parte sinistra del tabellone poi immodificabile, più precisamente nell’ordine D-A-B-C dall’alto. Le altre quattro gare risultanti per esclusione (18esima/17esima vs 16esima/15esima; 24esima/23esima vs decima/nona; 22esima/21esima vs 12esima/11esima; 20esima/19esima vs 14esima/13esima) finiranno nella parte opposta del tabellone, rispettivamente dall’alto.

I playoff si giocheranno l’11-12 e il 18-19 febbraio. Il 21, poi, il sorteggio che deciderà le partite degli ottavi, e il criterio sarà esattamente lo stesso: le otto squadre teste di serie (quelle qualificatesi direttamente senza i playoff) sono suddivise in blocchi da due, sicché ciascuna di loro avrà solo una duplice possibilità di sorteggio, quanto all’avversaria, e chi meglio si è piazzato nel maxi girone meno pericoli avrà di pescare una big, stante la posizione media meno ’nobile’ della possibile sfidante uscita dai playoff. Ma, come è noto, dal basso potrebbe presentarsi anche una big con fame ritrovata nella fase a eliminazione diretta.

Appuntamento intorno alle 23 di stasera, quando la più avulsa delle classifiche darà i suoi responsi.

p.g.