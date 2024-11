Guardiola tra graffi e scuse, Ancelotti rimane a secco

Pep Guardiola si è presentato con vistosi graffi alla testa e al volto nel post partita di Manchester City-Feyenoord di Champions League, e alla domanda dei cronisti dopo il 3-3 subito in rimonta e la vittoria che manca ormai da sei gare per i Citizens, ha detto di "volersi fare del male". Una reazione che ha scatenato le polemiche, messe a tacere sempre dall’ex allenatore del Barcellona (nella foto) con scuse via social: "Sono stato colto di sorpresa, ho spiegato che il graffio era stato accidentalmente causato da un’unghia affilata. La mia risposta non intendeva in alcun modo sminuire il problema molto serio dell’autolesionismo".

I risultati di ieri del quinto turno di Champions: Stella Rossa-Stoccarda 5-1, Sturm Graz-Girona 1-0, Aston Villa-Juventus 0-0, Bologna-Lille 1-2, Celtic-Club Brugge 1-1, Dinamo Zagabria-Borussia Dortmund 0-3, Liverpool-Real Madrid 2-0, Monaco-Benfica 2-3, Psv Eindhoven-Shakhtar Donetsk 3-2.

Classifica: Liverpool 15, Inter 13; Borussia Dortmund, Barcellona 12; Atalanta 11; Leverkusen, Monaco, Arsenal, Sporting, Lille, Brest, Aston Villa 10; Bayern, Atletico Madrid, Benfica e Milan 9; Juventus, Manchester City, Celtic, Psv 8; Dinamo Zagabria, Brugge e Feyenoord 7; Real Madrid 6; Stoccarda, Psg, Shakhtar, Sparta Praga 4, Girona, Stella Rossa, Sturm Graz e Salisburgo 3; Bologna 1; Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys Berna 0.