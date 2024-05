Il fuoriclasse annuncia la sua partenza a parametro zero: andrà a Madrid nel dream team. Mbappé, ecco l’addio al Psg: ma non nomina il Real

È ufficiale. Kylian Mbappé ha annunciato il suo addio al Psg. Era noto da tempo che l’attaccante francese avrebbe lasciato Parigi allo scadere del suo contratto, ma si attendeva ancora l’ufficialità. È arrivata ieri dallo steso calciatore con un video sui social dopo l’eliminazione della formazione dalla Champions League. Mbappé ha confermato che lascerà il Psg a parametro zero. Nessun riferimento invece al Real Madrid che, come è noto, lo attende a braccia aperte per la prossima stagione. "È il mio ultimo anno al Paris Saint-Germain, non rinnoverò e l’avventura finirà tra un paio di settimane. Domenica (domani, ndr) giocherò la mia ultima partita al Parco dei Principi. Provo un sacco di emozioni – ha continuato –, tanti anni in cui ho avuto l’occasione e l’onore di giocare per il più grande club francese che mi ha permesso di arrivare a questo punto".