Inter-Arsenal, è vera Champions: San Siro esaurito, dove vederla

L'Inter tornerà in campo domani in Champions League per affrontare l'Arsenal in un San Siro annunciato tutto esaurito. Il calcio d'inizio è previsto per le 21, i nerazzurri e i gunners sono entrambi a quota 7 con due vittorie e un pareggio. Per entrambe le formazioni c'è la possibilità quindi di restare imbattute e di mettere un mattone importante nel discorso qualificazione.

"Sappiamo dove stiamo lavorando bene, non dimentichiamo che abbiamo fatto sette vittorie e un pareggio nelle ultime otto - esordisce Simone Inzaghi in conferenza stampa - Dopo l'ultima partita ho fatto i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto quel che avevo chiesto. Non abbiamo concesso quasi nulla al Venezia, se non un'occasione su una svirgolata del loro attaccante. L'unico neo è stato non chiudere il discorso e arrivare al 97' ancora sull'1-0. L'Arsenal? Sappiamo cosa ci aspetta, abbiamo due partite difficilissime. La prima è questa, nel nostro stadio. Abbiamo speso tanto e ce ne mancano due alla sosta, molto importanti. Cercheremo di fare due grandi match". Almeno inizialmente potrebbe riposare Thuram, dando spazio alla coppia Taremi-Martinez. Qualche problema, invece, per Arnautovic. "Ha un'infezione a un occhio da dieci giorni. Stamattina si è allenato meglio e quindi valuteremo. Sta lavorando bene, come Taremi e Correa. Lautaro e Thuram hanno recuperato abbastanza bene, Mehdi è certamente più fresco. Domani sceglierò i migliori - risponde ancora il tecnico - Turnover maggiore in Champions che in A? Non penso sarà così robusto, ragiono partita per partita. Purtroppo è capitato di avere tre big match in campionato subito dopo la Champions, per cui si fanno delle valutazioni. Ora siamo focalizzati sulla gara di Champions, ci farebbe comodo vincere entrambe le gare tra Arsenal e Napoli... Un mio futuro in Inghilterra? Non nego che ci sia stata l'opportunità, ma stavo bene alla Lazio allora e sto molto bene ora all'Inter". In conferenza stampa era presente anche Matteo Darmian, che domani potrebbe giocare sulla fascia sinistra per far rifiatare Dimarco, molto utilizzato di recente da Inzaghi anche a causa dell'assenza forzata di Carlos Augusto. "Deve esserci una voglia feroce, una grande voglia di vincere ancora - dice Darmian in relazione alle critiche riguardanti una presunta fame calante nell'Inter dopo il campionato vinto nella passata stagione -. Conosco bene questo gruppo di ragazzi e per come lavora non ho alcun dubbio sulla voglia che abbiamo. Marcare Saka? Parliamo di un giocatore importante, ma l'Arsenal è un collettivo molto importante e dovremo fare un lavoro di squadra se vorremo ottenere un risultato importante".

PROBABILI FORMAZIONI INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Darmian; Lautaro, Taremi. All. Inzaghi ARSENAL (4-3-3): Raya; White, Saliba, Gabriel, Timber; Partey, Rice, Havertz; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli. All. Arteta. ARBITRO: Kovacs (Ungheria). DIRETTA TV: ore 21 Amazon Prime Video.