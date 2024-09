Inter-Stella Rossa, Inzaghi lancia Taremi. Probabili formazioni e orari tv

Milano, 30 settembre 2024 – Ripresa la marcia in campionato con la vittoria 2-3 a Udine, l’Inter di Simone Inzaghi si rituffa in Champions League dove, dopo il pareggio prezioso di Manchester, zero a zero con il City, martedì arriverà a San Siro la Stella Rossa. Partita da vincere senza se e senza ma nella rincorsa ai primi otto posti che significano qualificazione diretta agli ottavi di finale. Classifica ancora cortissima con 15 squadre a punteggio pieno, ma occhio alla differenza reti che conta ai fini del posizionamento e il Bayern è partito con un 9-2 alla Dinamo Zagabria. Insomma, servirà vincere e convincere con un largo margine. Non sarà semplice, i serbi sono comunque squadra interessante, ma l’Inter non potrà lasciarsi sfuggire una rotonda vittoria. Inzaghi deve ancora risolvere qualche problema, perché dopo il derby è arrivata la reazione con un importante successo sull’Udinese, ma la difesa continua a insaccare troppi gol. Sono 7 reti in sei partite di campionato, troppi rispetto ai 4 incassati dal Napoli e ai 0 subiti dalla Juve di Motta.

Probabili formazioni

Inzaghi pronto a cambiare qualcosina e si scaldano Piotr Zielinski a centrocampo e Denzel Dumfries a destra, mentre in difesa dovrebbe rientrare Pavard che è stato risparmiato a Udine, con De Vrij che può far rifiatare Acerbi. Confermate le altre scelte con Frattesi per Barella, Calhanoglu perno centrale e Dimarco a sinistra. In avanti attenzione a Taremi che è favorito su Thuram per affiancare Lautaro. Nella Stella Rossa 4-2-3-1 con l’ex Milan Rade Krunic a centrocampo assieme allo sloveno Elsnik, mentre davanti temibili gli attaccanti esterni con Silas e Olayinka larghi con Ivanic trequartista dietro la punta Bruno Duarte. Dalla panchina dovrebbe partire l’ex Torino Radonjic. Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Taremi, Lautaro. All. Inzaghi. Stella Rossa (4-2-3-1): Glazer, Seol, Drkusic, Djiga, Rodic; Krunic, Elsnik; Olayinka, Ivanic, Silas; Bruno Duarte. All. Milojevic.

I precedenti

Sono due i precedenti dell’Inter contro la Stella Rossa e risalgono all’edizione della Coppa Campioni 1980/1981. Le due formazioni si scontrarono ai quarti di finale, e fu dura per i nerazzurri. All’andata a San Siro finì 1-1, con l’Inter di Bersellini che andò in vantaggio sul finire del primo tempo con Caso, salvo poi essere raggiunta a un quarto d’ora dalla fine dal gol di Repcic. Al ritorno, davanti a 88mila spettatori, fu il gol decisivo di Carlo Muraro al 13’ del primo tempo a consegnare la qualificazione all’Inter. In semifinale, però, i nerazzurri vennero eliminati dal Real Madrid, perdendo 2-0 all’andata e vincendo 1-0 al ritorno. Il trofeo andò poi al Liverpool che sconfisse le merengues di misura in finale.

Le parole di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi sta ritrovando l’Inter, ma è il momento di prestare ulteriore attenzione alla fase difensiva dove qualche gol di troppo è stato preso. I due di Udine sono stati scandagliati dal tecnico in questi giorni, con l’intento di ridurre il più possibile gli errori. Inzaghi, però, è soddisfatto della prestazione fatta in Friuli: “Vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più – le parole di Inzaghi in conferenza stampa – In questo inizio tutte le squadre hanno avuto momenti di difficoltà e infatti ci sono state sempre capoliste diverse. Tutte stanno cercando di migliorarsi e lo stiamo facendo anche noi. Sabato la squadra ha fatto una grandissima prestazione”. E proprio sui gol presi si è soffermato Inzaghi, ma resta la crescita della squadra: “Sabato ho rivisto l’Inter, che avevo già visto a Manchester e con l’Atalanta – ancora il tecnico – Non dobbiamo concedere nulla perché se quelle due occasioni dell’Udinese non fossero entrate oggi non parleremmo di questo. Abbiamo concesso gli stessi xG dell’anno scorso e significa che serve sempre più attenzione”.

Poi nel dettaglio, ecco l’analisi delle reti subite a Udine. Concorso di colpa: “Sul primo gol Thuram sale e tutto il resto della squadra deve salire assieme e oltre a Dimarco serve un altro uomo. Sul secondo, invece, leggo che le colpe le avrebbe un solo giocatore ma anche lì c’è concomitanza. Almeno in cinque avrebbero potuto fare meglio perché prendiamo gol da una rimessa del portiere e tutti avrebbero potuto fare di più”. Ora c’è la Stella Rossa, partita da vincere anche cercando di curare la differenza reti. Con la nuova formula, girone unico e otto partite di regular season, difficile fare bilanci dopo due match: “Con la vecchia formula potevi fare un bilancio dopo due partite, adesso è tutti contro tutti in una formula avvincente e che presenta difficoltà in più. Sappiamo che il calendario non è semplicissimo ma affronteremo al massimo gara per gara”. A fianco di Inzaghi era presente Stefan De Vrij che ha chance di giocare titolare contro i serbi di Belgrado: “Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare, ma non solo noi difensori – il suo commento – Veniamo comunque da una vittoria a Udine che riscatta il derby ed era molto importante rialzarsi. Abbiamo fatto cose positive e altre da migliorare”. E alla domanda su come si spiega gli alti e bassi interisti, il centrale olandese ha risposto così: “Tutte le partite sono diverse, il City attacca e sai che devi fare certe cose, il Monza si mette dietro e noi siamo stati lenti ad attaccare subendo poi gol su un’azione. Dobbiamo rimanere concentrati sul presente e fare il massimo pensando partita per partita”.

Dove vederla in tv

Inter-Stella Rossa, valida per la seconda giornata della Champions League 2024/2025 si gioca a San Siro martedì 1 ottobre con calcio d’inizio alle ore 21.00. Diretta esclusiva su Sky sui canali Sky Sport 1, 201, e Sky Sport 252. In streaming su Now Tv e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Fabio Caressa e Beppe Bergomi.