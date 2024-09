Manchester United, Inzaghi o Allegri per il dopo Ten Hag?

Milano, 30 settembre 2024 – Calcio veloce, dinamico e funzionale: il gioco di Inzaghi ha prodotto eccome i suoi frutti dall’arrivo del tecnico piacentino sulla panchina dell’Inter. Da quel 3 giugno 2021, giorno in cui Simone Inzaghi venne annunciato come nuovo allenatore dell’Inter dopo l’addio di Antonio Conte, l’ex allenatore della Lazio ha conquistato un campionato, due Coppe Italia e tre Supercoppe italiane in tre stagioni, non facendo assolutamente rimpiangere il suo predecessore. Inzaghi, inoltre, è stato anche l’artefice principale della cavalcata dell’Inter in Champions League nella stagione 2022-23, terminata soltanto in finale contro il Manchester City.

Insomma, in poco tempo Simone Inzaghi ha dimostrato di essere tranquillamente uno dei migliori tecnici al mondo, per questo è normale che diversi top club europei abbiano messo gli occhi su di lui, e uno di questi è il Manchester United, che non sta sicuramente attraversando il miglior momento della sua storia. Ten Hag, allenatore in carica dei Red devils, non gode più di ottima stima tra la dirigenza del Manchester United, e l’ultima sconfitta, pesante, per 3-0 in casa contro il Tottenham, non ha fatto altro che aggravare la situazione del tecnico olandese. Lo United, infatti, ha conquistato appena 7 punti in classifica in 6 giornate di campionato, segnando solo 5 gol e incassandone 8: troppo poco per permettere a Ten Hag di stare tranquillo, e anche l’Europa League, dove gli inglesi hanno pareggiato per 1-1 in casa col Twente nella prima giornata dell’edizione 2024-25, non ha di certo rafforzato la posizione dell’ex allenatore dell’Ajax. Nelle ultime ore, Ten Hag sembra più a rischio che mai, con la dirigenza dello United che si sta guardando intorno ed è pronta ad intervenire qualora si arrivasse alla rottura con il tecnico olandese.

La notizia dell’ultima ora è che anche Simone Inzaghi, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2026, è entrato nella lista dei possibili candidati a sostituire Ten Hag sulla panchina del Manchester United, anche se è molto difficile che l’Inter lasci andare via il suo allenatore, magari il prossimo anno. Una candidatura più forte è sicuramente quella di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus, rimasto senza squadra dopo l’addio alla panchina bianconera lo scorso giugno. Anche il livornese, infatti, risulta essere un profilo monitorato dalla dirigenza dei Red devils, e il suo approdo sulla panchina del Manchester United è sicuramente più probabile di quello di Simone Inzaghi. Che i red devils stiano deludendo le aspettative non è più un mistero, così come non lo è il fatto che la dirigenza del Manchester United si stia guardando intorno: Ten Hag rischia, e il prossimo passo falso dell’allenatore olandese può essere fatale.