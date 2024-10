Juventus-Stoccarda: come acquistare i biglietti per la Uefa Champions League

I tifosi juventini sono già in fermento per la partita contro lo Stoccarda, prevista il 22 ottobre per la fase a gironi della Uefa Champions League 2024/25. Lo scontro si terrà allo Stadio Allianz di Torino. Ecco tutte le informazioni necessarie per l'acquisto dei biglietti.

La vendita dei biglietti per la sfida contro lo Stoccarda segue un calendario ben preciso, che privilegia alcune categorie di tifosi prima dell’apertura della vendita libera:

Da giovedì 26 settembre ore 10:00 a venerdì 27 settembre ore 23:59: Vendita riservata per i Black&White Member e J1897 Member .

e . Da sabato 28 settembre ore 10:00 a domenica 29 settembre ore 23:59: Fase riservata per i titolari della Juventus Card .

. Da lunedì 30 settembre ore 10:00: Apertura della vendita libera, ma esclusivamente per i tifosi in possesso di una Juventus Card attiva.

È importante sottolineare che per l'acquisto dei biglietti è necessario essere in possesso della Juventus Card, che funge da identificazione univoca per i tifosi, richiesta anche per accedere ai settori dello stadio.

I prezzi dei biglietti variano a seconda del settore e delle categorie di tifosi, e includono agevolazioni per i giovani tifosi. I membri Junior (fino ai 16 anni) e Under 14 potranno usufruire di sconti in determinati settori, rendendo l’esperienza più accessibile alle famiglie e ai giovani sostenitori della Vecchia Signora. I dettagli sui prezzi specifici per ciascun settore sono disponibili sul sito ufficiale della Juventus.

I biglietti per la partita Juventus-Stoccarda possono essere acquistati esclusivamente tramite i canali ufficiali della Juventus, ovvero il sito Juventus.com, oppure recandosi presso i punti vendita autorizzati.

Arrivare presto allo stadio: Le partite di Champions League attirano migliaia di tifosi, quindi il consiglio è quello di arrivare con largo anticipo per evitare code all’ingresso.

Documenti di identità: Ricordarsi di portare un documento di riconoscimento, in quanto i biglietti sono nominativi e potrebbero essere richiesti controlli all'ingresso dello stadio.