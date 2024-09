Champions League, Thiago Motta: "Contento per il risultato ma dobbiamo alzare il livello"

Torino, 17 settembre 2024 – Vince e convince la Juventus che all’esordio in Champions League travolge in casa il PSV Eindhoven 3-1. Sono bastati 20’ ai bianconeri per spezzare l’equilibrio iniziale con lo splendido tiro a rientrare di Yldiz, assoluto protagonista della gara con giocate di pregevole fattura, al pari di Nico Gonzalez che al 27’ ha resistito alla carica di un avversario e ha servito il pallone del 2-0 di McKennie. L’argentino ha poi messo la ciliegina sulla torta della sua serata siglando al 52’ il 3-0 su assist di Vlahovic. Un tris che ha di fatto chiuso con largo anticipo un match dominato con personalità e intensità dai biabconeri, i quali soltanto nei secondi finali hanno un po’ allentato la tensione permettendo a Saibari di rendere meno amaro il passivo.

A fine gara mister Thiago Motta, ai microfoni di Sky Sport, è apparso soddisfatto per quanto fatto dalla squadra e ha riservato un elogio per McKennie: “Mi piace Weston come mi piacciono tutti gli altri. Oggi è toccato a lui iniziare la partita e ha fatto bene come i suoi compagni. È un buon risultato per iniziare la competizione e per pensare e prepararsi per le prossime partite. Lui fa parte di un gruppo di giocatori forti che abbiamo e ci può dare tanto. È mio dovere mettere in campo gli undici che stanno meglio per giocare una buona partita. Sono contento per lui, se lo merita, sta lavorando e deve migliorare. L’importante è che oggi la squadra abbia iniziato la coppa con una vittoria. Adesso bisogna migliorare in tante cose”. Parole di stima ed incoraggiamento anche per Dusan Vlahovic, autore di una buona prestazione ma ancora a secco di gol: “Non vedo difficile la sua gestione. Dusan, da quando abbiamo iniziato a lavorare assieme, si presenta sempre nelle condizioni ideali per allenarsi e giocare, aiutando in fase difensiva e offensiva. Oggi non ha fatto gol e come tutta la squadra poteva fare meglio. È un attaccante e come tutti gli attaccanti vuole sempre fare gol ed è giusto che sia così. Sono contento del suo lavoro, deve saper gestire il suo lato emotivo, perché può succedere a un attaccante di non segnare in alcune gare, ma deve pensare che in campo si devono fare anche tante altre cose. Poi arriveranno sicuramente anche i gol. Dobbiamo saper sfruttare la sua capacità di creare spazi per giocatori come Weston o Teun. L’importante è che lui continui a partecipare al lavoro del gruppo come sta facendo dando il massimo. Sono certo che anche lui sarà contento perché i gol arriveranno”. Sugli aspetti da migliorare: “Oggi per larghi tratti della partita abbiamo subito il gioco del PSV. Siamo certi di poter far meglio in fase di possesso palla. A questi livelli, per competere contro squadre che hanno voglia di tenere il pallone per arrivare al risultato e non per estetica, dobbiamo alzare il livello sotto questi aspetti. Abbiamo fatto bene a tratti e dovremo essere bravi a tenere alto il livello per tutto l’arco del match. Sono contento perché è un buon risultato per noi, adesso dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita e dare continuità a quanto di buono fatto”.