Lazio-Bayern Monaco 1-0: Ciro Immobile fa impazzire l'Olimpico, Tuchel ko

Roma, 14 febbraio 2024 - La Lazio è chiamata all'impresa e a ribaltare i pronostici in questa andata dei ottavi di finale di Champions League dove ospita il Bayern Monaco. Maurizio Sarri si affida ovviamente al tridente con Felipe Anderson e Isaksen ai lati di Immobile, mentre a centrocampo avrebbe dovuto esserci Vecino come vertice basso e non Cataldi ma l'ex Inter è andato ko nel riscaldamento e dunque gioca Danilo, le mezze ali sono Guendouzi e Luis Alberto. In difesa Marusic, Gila, Romagnoli e Hysaj a protezione di Provedel. Dall'altra parte i bavaresi di Tuchel, reduci dalla batosta in campionato contro il Bayern Leverkusen, si schierano con il classico 4-2-3-1 con Harry Kane unica punta, davanti a Sanè, Muller e Musiala. Davanti a Neuer, in coppia con Upamecano, una vecchia conoscenza della Serie A: il coreano Kim, ex Napoli. Tutti agli ordini del signor Letexier.

Primo tempo

Primi dieci minuti dove le due squadre si studiano, tenendo un ritmo godibile. La Lazio si fa vedere con Isaksen, che è bravo a guadagnare un calcio di punizione dal quale però non nasce nulla. Dall'altra parte il Bayern costruisce un paio di occasioni prima con Harry Kane che calcia alto da dentro l'area dopo una bella palla di Muller che però era difficile da controllare, poi con Musiala che se ne va sulla sinistra, entra in area e il suo tiro viene deviato in angolo da Gila, successivamente la difesa biancoceleste allontana dopo il tiro dalla bandierina. Iniziativa di Guendouzi al 16' che conquista un altro calcio d'angolo, dalla bandierina va sempre Luis Alberto che la mette a uscire verso Romagnoli che schiaccia troppo e la palla viene bloccata da Neuer. Ci prova Luis Alberto al 20' con un destro dal limite dell'area che va alto di poco, vicino al primo gol in UEFA Champions League lo spagnolo. Grande pressione del Bayern che gira molto tempo palla al limite dell'area della Lazio, ma la squadra di Tuchel non crea vere e proprie occasioni da gol. Punizione per gli ospiti al 30' da posizione centrale da circa 25 metri, Harry Kane sistema la palla mentre Provedel ne mette in barriera cinque più il coccodrillo, l'inglese fa una finta, Goretzka tocca per Sané e il suo sinistro a giro termina a lato di pochissimo. Rischia tantissimo Provedel che al 38' sbaglia un passaggio regalando la palla al Bayern, con Muller che serve Kane davanti al portiere ma l'inglese era andato a pressare l'estremo difensore della Lazio e dunque si trova in fuorigioco. Cosa si è mangiato Musiala: azione travolgente del Bayern da destra verso il centro, serie di passaggi e scambi nello stretto che si concludono con l'inserimento centrale di Goretzka che lascia per Musiala che da due passi manda alto. Break di Guendouzi che se ne va per vie centrali e poi serve Isaksen che la rende indietro al francese che però colpisce male. Finisce 0-0 il primo tempo tra Lazio e Bayern Monaco.

Secondo tempo

Male Isaksen in avvio: palla super di Luis Alberto per Isaksen che si trova solo in area ma non tira subito, si allarga e poi tira addosso a Neuer. Dopo cinque minuti di solo Lazio crea un pericolo anche il Bayern al 51' con Goretzka che ruba palla, Mazraoui corre e mette un cross basso per Muller che viene anticipato di poco e chiuso in angolo. Molto bene la Lazio in questo secondo tempo che sta chiudendo il Bayern nei propri trenta metri, ora ci crede sempre di più la squadra di Sarri. Tegola però per il tecnico toscano che perde Hysaj per infortunio muscolare, al suo posto Lazzari, primo cambio della partita al 59'. Calcio di rigore la Lazio al 67'! Contropiede dei biancocelesti che volano dall'altra parte con i tre attaccanti: Felipe Anderson serve Immobile che controlla la palla in mezzo a tre difensori, riesce a liberarsi, non tira, apertura per Isaksen che va alla conclusione ma viene falciato da Upamecano che gli entra sulla caviglia. Letexier non ha dubbi e oltre a indicare il dischetto, espelle l'autore del fallo Upamecano. Parte Ciro Immobile che apre il destro e non sbaglia, Lazio 1 Bayern 0 al 69'. Una particolarità: quella che ha portato al calcio di rigore sarebbe stata l'ultima azione per Immobile e Isaksen, erano infatti pronti i cambi per i due attaccanti e, dopo il vantaggio, Sarri ha deciso per un momento di posticipare i cambi. Prova la reazione d'orgoglio il Bayern che però ora è anche uno in meno, infatti Tuchel leva Goretzka per De Ligt. Arrivano ora i cambi di Sarri: fuori Isaksen e Immobile, dentro Pedro e Castellanos al minuto 74'. Altri cambi per Sarri che lancia nella mischia Kamada per Luis Alberto che ha un problema muscolare e Patric al posto di Gila. Dall'altra parte Tuchel aumenta il peso offensivo e la freschezza: fuori Muller e Sané e dentro Tel e Choupo Moting, mancano però meno di dieci minuti alla fine e il Bayern non sta costruendo nulla. Calcio di punizione per gli ospiti a cinque dalla fine con Harry Kane che sistema il pallone e, da 24 metri centrali, guarda la porta. Il destro dell'inglese viene deviato in angolo dalla barriera. Uno e mezzo più recupero, la Lazio soffre ma vuole tenere il risultato. Errore di Felipe Anderson! Contropiede Lazio, palla per il brasiliano che si allarga a destra, stoppa la palla e esita nel momento del tiro e quindi spara alto dopo il recupero difensivo. Cinque di recupero e si gioca a una metà campo sola, con Musiala che cerca la soluzione personale ma perde palla. Finisce qui, colpaccio della Lazio che batte il Bayern Monaco per 1-0 grazie al rigore di Ciro Immobile. I biancocelesti si giocheranno tutto in Germania al ritorno.

Tabellini

Formazioni

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (Patric, 81'), Romagnoli, Hysaj (Lazzari, 59'); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (Kamada, 81'); Isaksen (Pedro, 74'), Immobile (Castellanos, 74'), Anderson

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro. Goretzka (De Ligt, 71'), Kimmich; Sané (Tel, 80'), Muller (Choupo Moting, 80'), Musiala; Kane

Reti: Ciro Immobile rig (LAZ) 69'