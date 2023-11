Lazio-Celtic: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 27 novembre 2023 - Dimenticare il ko di campionato centrando la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Se Maurizio Sarri dovesse scegliere il finale perfetto per la partita di domani non esiterebbe due volte a chiedere questo. Nella sfida di domani dell'Olimpico infatti i biancocelesti ospiteranno gli scozzesi del Celtic Glasgow nella quinta e penultima giornata della fase a gironi di Champions League. Il calcio d'inizio sarà alle ore 18:45 per quello che in casa laziale è considerato un vero e proprio match point per centrare la qualificazione al turno successivo. Certo la certezza aritmetica del passaggio del turno dipenderà anche del risultato della de Kuip di Rotterdam tra Feyenoord e Atletico Madrid (serve un successo dei Colchoneros alla Lazio per centrare le prime due posizioni), ma in caso di successo e risultato positivo sul campo olandese, ecco che i biancocelesti strapperebbero il pass per la seconda fase della competizione.

Il club di Sarri raggiungerebbe le già qualificate Bayern Monaco, Real Madrid, Inter, Real Sociedad, Manchester City e Lipsia.

Sarri per ottenere il passaggio del turno dovrà però fare i conti con le scorie che potrebbe aver lasciato il brutto ko di Salerno contro la Salernitana. Nel match dell'Arechi i biancocelesti hanno sprecato un gol di vantaggio, venendo rimontati in una partita che ha lasciato davvero pochi spunti positivi per la squadra. La Lazio fin qui ha però dimostrato un certo feeling per la stagione europea, ko di Rotterdam escluso, e nel match dell'Olimpico tornerà in campo Luis Alberto, squalificato nel match di campionato e vero equilibratore della squadra. All'andata servì una Lazio di rimonta, con le reti di Vecino e il colpo di testa al 95' di Pedro a ribaltare il vantaggio firmato da Furuhashi. Rispetto alla sfida in Scozia però i capitolini potranno avere la spinta extra del pubblico di casa, ambiente decisamente meno ostile per la Lazio rispetto a quello del Celtic Park.

Dall'altra parte della barricata c'è una squadra invece, il Celtic, già eliminato dalla Champions League e attaccato solo alla flebile speranza della "retrocessione" in Europa League. Gli scozzesi si trovano infatti all'ultimo posto del Gruppo E con un solo punto ottenuto nelle quattro gare precedenti, dimostrando di non essere all'altezza di un gruppo ricco di talento e squadre blasonate come Lazio, Atletico Madrid e Feyenoord, con ben 12 reti subite, tre di media a partita, a fronte di tre sole realizzazioni marcate. Una squadra giovane, ricca di talento, ma non ancora pronta per palcoscenici di questo tipo, i biancoverdi, oltre a potersi forgiare del titolo di Campioni di Scozia, stanno infatti dominando anche questa stagione di Premier League scozzese: ancora imbattuti dopo 14 partite con 36 punti realizzati e 8 di margine sui rivali cittadini dei Rangers attualmente secondi.

Lazio-Celtic, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League sarà diretta dall'arbitro turco Halil Umut Meler. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Mustafa Eyisoy e Kerem Ersoy, suoi connazionali. Sarà turco anche il quarto uomo Arda Kardesler, mentre in sala Var siederanno Alper Ulusoy (turco) e Bastian Dankert (tedesco). Per il direttore di gara nato a Selçuk sarà la quarta direzione internazionale di questa stagione, dopo aver arbitrato due sfide in Champions League: Benfica-RB Salisburgo (0-2) e Real Madrid-Sporting Braga (3-0); e una delle Qualificazioni di Europa League: Sheriff Tiraspol-Klaksvik (2-1). Per l'arbitro sarà il secondo precedente con il club capitolino, dopo la sconfitta interna per 1-2 contro l`Eintracht Francoforte, in UEFA Europa League, del 13 dicembre 2018. Terza volta invece con il Celtic dopo il ko per 0-2 nei gironi di Champions dello scorso anno dell'11 ottobre 2022 contro il Lipsia e il successo per 4-2 il 5 agosto 2021 nelle qualificazioni di Europa League.

Probabili formazioni

Sfida molto delicata quella della Lazio contro il Celtic: Sarri deve fare a meno di Casale, Romagnoli, Zaccagni e dello squalificato Vecino. A forte rischio Provedel: il portiere non si è allenato, per lui sindrome influenzale e febbre, si preparano Mandas e Sepe in caso di forfait dell'estremo difensore ex Spezia. In difesa Gila e Patric al centro, come in campionato contro la Salernitana, mentre Lazzari e Marusic saranno i due terzini. A centrocampo Guendouzi e Cataldi agiranno insieme a Luis Alberto, con un piccolo ballottaggio tra Cataldi e Rovella, mentre in attacco Felipe Anderson e Pedro dovrebbero andare a completare il tridente insieme a Immobile, favorito su Castellanos per la sfida dell'Olimpico.

Nel Celtic Brendan Rodgers sceglie il suo classico 4-3-3, con Hart tra i pali, coperto da Johnston, Philips, Scales e Taylor. A centrocampo O'Riley, McGregor e Turnbull, fuori Hatate, tuttofare del centrocampo scozzese a causa di un infortunio alla coscia che lo terrà ai box fino a gennaio. Nel tridente offensivo non ci sarà Maeda, espulso nel tremendo ko per 6-0 patito al Metropolitano di Madrid, contro i Colchoneros, i tre uomini per comporre l'attacco saranno allora Forrest, Furuhashi, autore del gol biancoverde nel match dell'andata, e Yang.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Maurizio Sarri.

Celtic (4-3-3): Hart; Johnston, Phillips, Scales, Taylor; O'Riley, McGregor, Hatate; Forrest, Furuashi, Yang. All. Brendan Rodgers.

Dove vedere la partita

La partita fra Lazio e Celtic dello stadio Olimpico, valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, inizierà alle ore 18.45 di martedì 27 novembre 2023. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili. La partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport canale 252. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche sulle piattaforme di Fininvest, precisamente su Mediaset Infinityb. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il quinto turno della fase a gironi di Champions League, sarà affidata a Federico Zancan e Nando Orsi. Su Mediaset invece ci saranno Massimo Callegari e Giancarlo Camolese a commentare il match dell'Olimpico.