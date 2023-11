Lazio-Feyenoord: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita

Roma 6 novembre 2023 - Non è un'ultima spiaggia, ma poco ci manca. Nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League la Lazio affronta il Feyenoord in un match chiave per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta. L'Olimpico per l'occasione sarà vestito a festa, proprio come lo fu la De Kuip di Rotterdam nella sfida d'andata vinta dai campioni dei Paesi Bassi con un netto 3-1. Come scritto in precedenza, per i ragazzi di Sarri non è l'ultima chance, ma ci somiglia molto vagamente.

Per essere padroni del proprio destino e non dipendere dai risultati delle avversarie nelle ultime due sfide della fase a gironi, per i laziali è obbligatorio vincere, se possibile con due gol di scarto, così da pareggiare anche la differenza reti nello scontro diretto. La classifica vede al momento proprio la squadra di Arne Slot guidare la graduatoria con 6 punti, inseguono Atletico Madrid a quota 5 e Lazio terza a quota 3; distaccato invece con un solo punto ottenuto fin qui il Celtic. Un ko da parte dei capitolini non significherebbe automaticamente eliinazione dalla Champions League, ma obbligherebbe i biancocelesti a vincere le restanti due sfide, compresa quella del Metropolitano di Madrid con i Colchoneros.

Lo stato di forma degli aquilotti non è dei migliori. Dopo la brutta sconfitta nel match di Rotterdam, i capitolini hanno battuto la Fiorentina con il rigore a tempo scaduto di Immobile, dopo una partita dove non la squadra non ha brillato, poi venerdì è arrivata la bruciante sconfitta del Dall'Ara contro il Bologna. Un ko che ha allontanato la squadra di Sarri dalla zona Europa, facendo così riaffiorare i malumori che hanno fatto da contorno al pessimo avvio di campionato laziale. Ritrovare il successo anche in campo continentale potrebbe essere un'iniezione di fiducia importantissima, visto anche come nella prossima giornata di campionato, ad attendere al varco Immobile e compagni c'è il derby con la Roma di José Mourinho.

Di fronte ai biancocelesti ci sarà però il Feyenoord, squadra a sorpresa in vetta al Gruppo E. Alla de Kuip i ragazzi di Slot hanno fatto a brandelli la difesa laziale, realizzando "solo" tre gol, ma arrivando molto vicini a dilagare nel punteggio. La squadra di Rotterdam è entusiasta e attacca senza mai lasciare respiro alla formazione avversaria. La corsa, combinata alla qualità dei singoli, rendono la squadra biancorossa un gruppo letale quando trova il giusto ritmo di gioco. In campionato i Campioni d'Olanda in carica hanno, proprio come la Lazio, ottenuto una vittoria e una sconfitta dopo la sfida della de Kuip: prima i biancorossi sono stati sconfitti dal Twente (2-1) in uno scontro chiave per le zone della Champions League, secondo ko stagionale in campionato, poi però hanno subito recuperato il ritmo, vincendo contro il Waalwijk (1-2) lontano dalle mura amiche.

A dirigere questo match fondamentale per gli equilibri del Gruppo E ci sarà Szymon Marciniak, lo stesso fischietto polacco che ha diretto la finale di Coppa del Mondo del 2022 così come la finale di Champions League tra Manchester City e Inter dello scorso anno. Per il direttore di gara sarà la terza gara internazionale diretta, dopo essere stato l'arbitro di Borussia Dortmund e Milan finita per 0-0 nella seconda giornata di questa fase a gironi e di Galatasaray contro Molde finita per 2-1 nelle Qualificazioni alla competizione. Un solo precedente tra il fischietto polacco e la Lazio, quando i biancocelesti batterono il Maribor per 1-0 nella fase a gironi della Europa League della stagione 2012-13. Un solo incrocio passato anche tra Marciniak e il Feyenoord, allora i biancorossi persero per 0-4 in casa contro il Manchester City, era la fase a gironi della Champions League stagione 2017-18.

Probabili formazioni

Dopo averne conservate le energie nella sfida contro il Bologna, Sarri potrebbe decidere di sfruttare la notte di Champions per rilanciare Immobile dal primo minuto, al centro dell'ormai più che collaudato tridente completato da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo Rovella ha ormai in mano le chiavi della regia biancoceleste, con Luis Alberto sul centro sinistra e Guendouzi ad agire da interno di destra a completare il reparto. Francese in vantaggio su Vecino per il ruolo di terzo della mediana. In difesa si va verso la conferma di Patric al fianco di Romagnoli, per sopperire all'infortunio occorso a Casale. A destra Lazzari sembra essere il favorito, mentre a sinistra Pellegrini è in pole per rimpiazzare Marusic, uscito acciaccato dalla sfida di Bologna. In porta non è invece in discussione il ruolo di Provedel.

Anche Slot dovrebbe confermare il 4-3-3 come schieramento di partenza. In avanti non è in discussione il ruolo del messicano Giménez, già in rete contro i biancocelesti alla de Kuip. Ai fianchi del sudamericano ci saranno Stengs e Paixao. A centrocampo Zerrouki nel ruolo di play, con Wieffer e Timber a completare il centrocampo. In difesa linea a quattro composta da Nieuwkoop e Hartman sugli esterni, e dalla coppia centrale formata da Geertruida e Hancko; in sostanza la stessa difesa vista nella sfida di Rotterdam. Sarà invece Bijlow a difendere i pali della squadra Campione d'Olanda in carica.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Maurizio Sarri.

Feyenoord (4-3-3): Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman; Wieffer, Zerrouki, Timber; Stengs, Giménez, Igor Paixao. All. Arne Slot.

Dove vedere la partita in televisione

La partita fra Lazio e Feyenoord dello stadio Olimpico, valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League, inizierà alle ore 21 di martedì 6 novembre 2023. Per assistere all'incontro ci saranno diverse opzioni percorribili, innanzitutto la partita sarà visibile sul satellite sulla piattaforma di Sky, ai canali Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport canale 253. La partita sarà disponibile anche in streaming su NOW per chi ha sottoscritto l'abbonamento alla piattaforma e su Sky Go per chi possiede un abbonamento Sky. La partita sarà però disponbile in streaming anche sulle piattaforme di Fininvest, precisamente su Mediaset Infinity+. Su Sky la telecronaca della sfida valevole per il quarto turno della fase a gironi di Champions League, sarà affidata a Dario Massara e Nando Orsi. Su Mediaset invece ci saranno Riccardo Trevisani e Andrea Agostinelli a commentare il match dell'Olimpico.