Manchester City-Inter: Inzaghi senza Dimarco e Arnautovic per la trasferta di Champions League

Milano – L'Inter perde due giocatori in vista della trasferta di mercoledì sera alle 21 a Manchester in casa del City. All'allenamento di questa mattina al centro sportivo nerazzurro ad Appiano Gentile non sono infatti presenti Federico Dimarco e Marko Arnautovic. Il primo ha patito un affaticamento muscolare ai flessori della coscia destra, nulla di grave ma non ce la farà per la sfida di Champions League. L'obiettivo per l'esterno mancino, che dovrebbe essere sostituito come "quinto" di centrocampo da Carlos Augusto con il ritorno in difesa di Bastoni, sarà quello di recuperare in tempo per il Derby della Madonnina di domenica 22 settembre.

Quanto all'austriaco, invece, il giocatore si è svegliato questa mattina con la febbre alta, motivo per cui non è presente in gruppo ad Appiano. Anche lui salterà la trasferta in terra inglese e comincerà a pensare alla stracittadina del prossimo weekend, sebbene non fosse candidato a una maglia da titolare nella sfida contro gli uomini di Guardiola.

Una partita nella quale Inzaghi dovrebbe ridare una maglia dal 1' ai giocatori che ha fatto riposare a Monza: Acerbi e il già citato Bastoni in difesa, Dumfries a centrocampo a destra (l'olandese è subentrato a gara in corso all'U-Power Stadium segnando anche la rete del definitivo pareggio), Barella e Calhanoglu in mezzo. Confermati Lautaro e Thuram davanti, sebbene entrambi abbiano giocato a Monza senza riuscire ad incidere.