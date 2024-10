Milan-Bruges, dove vederla: orario e formazioni

Milano, 22 ottobre 2024 – Dopo la vittoria ottenuta con le unghie e con i denti contro l’Udinese in campionato, il Milan riprende il suo cammino in Champions League, dove è ancora alla ricerca dei primi tre punti, visti i ko contro Liverpool e Bayer Leverkusen: oggi alle 18.45 (match in diretta sui canali Sky Sport), i rossoneri affronteranno il Bruges: “La Champions è una competizione diversa, l’abbiamo iniziata contro Liverpool e Leverkusen, tra le squadre più forti del lotto – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. Contro il Liverpool abbiamo incontrato più difficoltà, mentre contro il Leverkusen abbiamo espresso più qualità soprattutto nella ripresa. La vittoria non è arrivata ma ci sono stati segnali di crescita. Contro il Bruges ci aspetta una partita difficile, sono una squadra in grado di giocare molto bene. Noi dobbiamo dare altri segnali di crescita in Champions League per poter vincere e continuare a competere per l’obiettivo qualificazione. Non è ancora una gara di quelle decisive ma è sicuramente importante e dobbiamo cercare di vincere”. Tra le novità, i ritorni nell’undici titolare di Leao e Theo Hernandez, assenti contro l’Udinese rispettivamente per scelta tecnica e squalifica: “Giocheranno dal 1’ minuto. Da loro mi aspetto che diano sempre il massimo per aiutare il Milan a vincere, come me lo aspetto da tutti gli altri compagni. La situazione è normale. Anche per loro”. Sugli avversari: “Il Bruges ha grandi qualità nel reparto offensivo. Contro il Dortmund hanno perso ma dominato. Sarà importante per noi curare bene la fase difensiva, su cui ci dovremo concentrare molto, senza lasciare loro la possibilità di attaccare perché sanno rendersi pericolosi”.

Le possibili scelte di Fonseca e Hayen

Dovrebbe essere ancora il 4-2-3-1 il modulo su cui il tecnico del Milan Paulo Fonseca dovrebbe fare affidamento: tra i pali ci sarà ovviamente ancora Mike Maignan, mentre nella linea a quattro difensiva, ritorneranno – come sottolineato – Theo Hernandez, che deve scontare ancora un turno di squalifica in campionato, e Gabbia, scelto al posto di Pavlovic nonostante la buona prestazione contro l’Udinese del serbo. A completare il reparto l’altro centrale Tomori ed Emerson Royal sull’out di destra. In mediana, a far coppia con Fofana, sarà arretrato Loftus-Cheek, per poter poi sfruttare la fantasia e le qualità di Reijnders nei tre sulla linea di tre quarti: al fianco dell’olandese ci saranno il rientrante Leao e l’inamovibile Pulisic. Davanti, infine, scelte obbligate: l’infortunio patito contro l’Udinese da Abraham restringe il campo delle scelte per lo spot di punta centrale al solo Morata. Il Bruges di Hayen risponderà con il 4-3-3: Seys, Mechele, Ordóñez, DeCuyper saranno i quattro difensori a protezione del portiere Mignolet. Onyedika e Vanaken le mezzali ai lati del regista Jashari, mentre l’ex Bologna Skov Olsen, Jutglà e Tzolis formeranno il tridente d’attacco.

Probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana-Loftus-Cheek; Pulisic, Reijnders; Leao; Morata. All. Fonseca.

Bruges (4-3-3): Mignolet; Seys, Mechele, Ordóñez, DeCuyper; Onyedika, Jashari, Vanaken; Skov Olsen, Jutglà, Tzolis. All. Hayen.

Dove vedere la partita

La gara Milan-Bruges, valida per il terzo turno di Champions League, sarà trasmessa martedì 22 ottobre alle 18.45 in diretta su Sky Sport. La gara è visibile anche in streaming su Sky Go e Now.