Juventus-Stoccarda in tv: dove vedere la Champions. Le ultime sulle formazioni

Torino, 21 ottobre 2024 - Terzo impegno in Champions League per la Juventus, finora a punteggio pieno nella massima competizione europea grazie alle vittorie ai danni di Psv Eindhoven e Lipsia. Dopo aver sconfitto gli olandesi per 3-1 all'Allianz Stadium e i tedeschi per 3-2 in trasferta, i bianconeri affrontano un altro avversario proveniente dalla Bundesliga come lo Stoccarda, che nelle prime due giornate ha raccolto appena un punto, avendo perso 3-1 sul campo del Real Madrid e pareggiato in casa per 1-1 con lo Sparta Praga. In campionato le cose non vanno meglio: la compagine guidata da Sebastian Hoeness non vince da cinque turni, è reduce dal netto 4-0 rimediato a Monaco di Baviera contro il Bayern e in classifica occupa la decima posizione, con 15 gol fatti (terzo miglior attacco) e altrettanti incassati. Insomma, questo Stoccarda è una squadra che concede moltissimo, a differenza della Vecchia Signora, che nelle prime otto giornate di serie A ha subito appena un gol (peraltro su rigore), lasciando la porta inviolata in ben sette occasioni.

Le dichiarazioni di Thiago Motta

Queste le parole di Thiago Motta nella classifica conferenza stampa della vigilia. "Lo Stoccarda gioca bene, è molto bravo sulla prima pressione e sa ricompattarsi, costruendo una linea di 5 difficile da superare. Mi piacciono molto, sarà una partita bella da giocare, e noi dovremo essere completi, come secondo me sono i tedeschi, impedendo loro di giocare una partita comoda: questo significa tenere palla, lottare e difendere insieme quando è il momento, chiudere gli spazi, non dare possibilità di giocare internamente. Noi dobbiamo sempre puntare a superarci e migliorarci: serve per noi e anche per l’ambiente, lavoriamo con apertura e umiltà, affrontando una partita dopo l’altra, con l’atteggiamento giusto e la voglia di fare bene tutti insieme; non siamo tutti uguali, anzi è nella loro differenza il bello. Difficoltà con le squadre che si chiudono? Vero, ma non è solo la Juventus ad averne, fa parte del calcio, ed è per questo che dobbiamo dare sempre il massimo, credendo fino in fondo nella nostra strategia: non a caso sabato con la Lazio abbiamo vinto negli ultimi minuti. Ho giocatori forti in tutti i ruoli, e questa è una vittoria: dopodiché andare tutti nella stessa direzione, mettendo gli obiettivi di squadra al primo posto, è importantissimo, e dobbiamo continuare così. Domani possono essere tutti titolari, e Cambiaso può di nuovo essere capitano".

Le parole di Perin

"C’è tanto entusiasmo; stiamo lavorando per non farci suggestionare da ciò che si sente fuori ma di vivere con energia, passione e il piacere di stare insieme; dove possiamo arrivare, come dice la canzone, “Lo scopriremo solo vivendo”, adesso viviamo solo il presente, e il presente dice Stoccarda, su cui mettiamo testa e anima, perché hanno una filosofia simile alla nostra, amano gestire il possesso della palla - le dichiarazioni di Mattia Perin verso il terzo match di Champions - Poi, a me, la Champions accende sempre qualcosa di speciale, sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra mentalità e il nostro atteggiamento: stiamo costruendo qualcosa di solido, anche se siamo solamente all’inizio. Io personalmente sto benissimo, cerco di portare un po’ di esperienza e, appunto, passione in tutto quello che faccio; per il mio futuro c’è voglia di continuare, ed è condivisa dal Club. Non mi sento un secondo portiere ma un co-titolare, ed è il Mister e la società che mi fa sentire in questo modo; sta a noi dimostrare con il lavoro di essere tutti possibili titolari. D’altronde, se si gioca tantissimo, è giusto che tutti siano a disposizione sempre: fra noi portieri ci spingiamo ogni giorno a migliorarci".

Le impressioni di Hoeness

"La Juventus sa difendere bene, a tutto campo o anche più bassa. Posso soltanto fare i miei più sentiti complimenti al mio collega, Thiago Motta, perchè la Juventus non ha ancora perso quest'anno - il commento di Hoeness - Domani sono dell'idea che vincerà chi prenderà meno reti, visti i dati, e da questo punto di vista la nostra avversaria è una squadra da ammirare. Sappiamo che affronteremo una squadra che concede poche occasioni e dovremo sfruttare al meglio quelle che, eventualmente, ci concederanno. Vogliamo attaccarli e metterli sotto pressione. Per noi sarà importante avere il controllo del pallone, come dimostrato già in Bundesliga. Sarà interessante vedere chi ce la farà perchè sia noi che loro abbiamo lo stesso obiettivo in questo senso Quanto alla situazione infortuni, nulla è cambiato rispetto alla sfida contro il Bayern Monaco: Raimond e Führich non saranno a disposizione per la sfida dell'Allianz Stadium. La sconfitta contro il Bayern Monaco? L'abbiamo già dimenticata, consapevoli che non dovremo commettere gli stessi errori domani sera. Che opinione ho sulla Juventus? È un club che ho sempre ammirato. È una squadra con una storia e una tradizione incredibili e hanno visto passare tantissimi campioni nel corso degli anni: i primi che mi vengono in mente sono Del Piero e Zidane, ma sono soltanto due esempi. La Serie A la conosco bene perchè in Germania vengono trasmesse tante partite di questo campionato. Ci sono tante squadre forti e la Juventus mi ha impressionato molto. Ha una rosa molto importante e non vedo dei punti di debolezza molto evidenti. Penso che abbiamo caratteristiche simili a loro, chiaramente con giocatori diversi, e mi aspetto una bella partita domani».Le probabili formazioni

Juventus (4-1-4-1): Perin; Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli; Conceicao, McKennie, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All. Thiago Motta.

Stoccarda (4-2-3-1): Nubel; Stenzel, Rouault, Chabot, Mittelstädt; Karazor, Stiller; Millot, Undav, Leweling; Demirovic. All. Hoeness.

Orario e dove vedere l'incontro

Juventus-Stoccarda è in calendario per martedì 22 ottobre, con calcio d'inizio fissato alle 21. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go (app gratuita per gli abbonati disponibile su pc, smartphone e tablet) e su sito e app di Now (portale con il meglio della programmazione sportiva di Sky accessibile tramite l'acquisto di specifici pacchetti).

La designazione arbitrale

Sarà Espen Eskas l'arbitro di Juventus-Stoccarda. Il fischietto norvegese sarà coadiuvato dagli assistenti Jan Erik Engan e Isaak Elias Bashevkin, quarto uomo Kristoffer Hagenes. Alla Var designati gli olandesi Dennis Higler e, assistente Var, Rob Dieperink.

