Milan batte Newcastle 2-1, ma la vittoria in rimonta non basta: sarà Europa League

Milano, 13 dicembre 2023 – Vincere e tifare Borussia Dortmund: questo deve fare il Milan in una delle notti decisive per la sua stagione e per il futuro nell’Europa che conta. In un St. James’ Park bollente il Diavolo doveva battere il Newcastle e sperare nella contemporanea vittoria dei tedeschi, già qualificati agli ottavi, contro il PSG: alla fine i rossoneri hanno fatto il loro dovere vincendo 2-1 in rimonta ma i tedeschi hanno pareggiato 1-1. Addio Champions, dunque, ma sarà Europa League.

In campo

Pioli ritrova Leao dal primo minuto, mentre è ancora emergenza in difesa: Theo Hernandez schierato nuovamente centrale accanto a Tomori, Calabria e Florenzi sulle corsie. Loftus Cheek sulla trequarti con Pulisic a destra e il portoghese a sinistra. Giroud terminale offensivo. Howe preferisce Dubravka in porta a Karius, in attacco non c'è Isaak ma Callum Wilson. A centrocampo Miley, Bruno Guimaraes e Joelinto.

Joelinton non perdona

Il direttore di gara Makkelie dà il via al match e per il Milan arriva subito un brivido: su cross di Almiron, Tomori svirgola e per poco non sorprende Maignan che però recupera il tempo e blocca il pallone. Poco dopo è Trippier a provarci su calcio di punizione dai 25 metri ma la palla va oltre la traversa. Il Diavolo contiene abbastanza bene ma non riesce a trovare spazi utili da attaccare, complice un Newcastle molto aggressivo, e il primo spunto arriva al 13’ quando Leao trova spazio e serve Pulisic ma il suo cross è totalmente sbagliato.

Al 20’ Tomori salva sulla linea di porta spazzando via un gol già fatto di Joelinton, mentre gli ospiti provano a rispondere poco dopo in contropiede con Musah che pesca Leao ma il suo tiro a giro esce di poco. Un minuto dopo i padroni di casa ci riprovano con il colpo di testa di Almiron, facile preda di Maignan, ma è al 32’ che i bianconeri trovano il gol del vantaggio con Joelinton che di destro infila il portiere rossonero dal limite dell'area sfruttando un’indecisione difensiva e, soprattutto, un grave errore della mediana che lascia da solo Gordon, bravo a servire il brasiliano.

Padroni di casa decisamente più tranquilli nella gestione del pallone e con un approccio di grande carattere: il Diavolo non riesce a trovare spazi per attaccare e il nervosismo sale eccessivamente, con Maignan che si fa ammonire ingenuamente per una protesta plateale e del tutto inutile dopo un fallo subìto. Poche idee e confuse quelle dei rossoneri che vanno negli spogliatoi sotto di un gol.

Rimonta incredibile

La ripresa si apre come il primo tempo, con il Newcastle in avanti: prima il mancino di Wilson viene parato da Maignan, poi il destro di Gordon va alto sopra la traversa. Il Milan fatica a superare la metà campo ma al 59’ Pulisic trova il gol del pareggio: cross di Leao, Tomori svirgola, la palla arriva a Giroud che serve Pulisic e lo statunitense a porta vuota non sbaglia.

Nel Newcastle escono Gordon e Trippier ed entrano Isak e Burn con gli inglesi che sembrano aver accusato la rete incassata ma al 70’ la conclusione dal limite di Bruno Guimaraes viene deviata contro la traversa da uno straordinario Maignan. Jovic e Pobega al posto di Pulisic e Loftus-Cheek con Pioli che passa al doppio centravanti, mentre esce Miley per Longstaff: al 78’ Leao colpisce un palo clamoroso da solo di fronte a Dubravka, ben lanciato da Jovic, mentre Pioli butta nella mischia Okafor e Chukwueze al posto di Giroud e Musah e proprio il nigeriano trova il gol dell’1-2 all’84’.

Contropiede micidiale dei rossoneri orchestrato da Okafor e Jovic e concluso da Chukwueze che batte Dubravka con un sinistro a giro sul secondo palo. Al terzo di recupero Tomori colpisce un altro palo mancando il colpo del ko definitivo: un’occasione sprecata ma il triplice fischio e l’1-1 tra Borussia e PSG regalano la consolazione dell’Europa League al Diavolo.

Tabellino

NEWCASTLE-MILAN 1-2

RETI: 32’ Joelinton (N), 59’ Pulisic (M), 84’ Chukwueze (M).

NEWCASTLE (4-2-3-1): Dubravka; Trippier (61’Burn), Lascelles, Schar, Livramento; Bruno G., Miley (71’Longstaff), Joelinton; Almiron, Wilson, Gordon (61’Isak). A disposizione: Karius, Harrison, Dummett, Hall. All. Howe

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah (82′ Okafor), Loftus-Cheek (72′ Pobega) , Reijnders; Pulisic (72′ Jovic), Giroud (82′ Chukwueze), Leao (87′ Bartesaghi). A disposizione: Mirante, Nava, Nsiala, Krunic, Adli, Chaka Traore. All. Pioli

ARBITRO: Makkelie