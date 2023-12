Inter-Real Sociedad, probabili formazioni. Inzaghi: “Il primo posto può darci un sorteggio più soft”

Giornata di vigilia per Simone Inzaghi, presente in conferenza stampa ad Appiano Gentile per la gara dell’Inter di domani contro la Real Sociedad. "Sarà una gara molto difficile contro un avversario di qualità che in questi anni ha dimostrato di saper giocare bene in casa e fuori. Sappiamo di affrontare una squadra di assoluto valore e ci vorrà una prova importante”, dice l'allenatore.

"Qualcosa cambierà nella formazione – spiega – come ho sempre fatto, indipendentemente dalla Real Sociedad. Abbiamo alcuni giocatori importanti fuori, devo ancora vedere i parametri degli allenamenti di stamattina, ma qualche cambio l'ho sempre fatto. Magari in maniera più accentuata a Lisbona perché potevamo permettercelo sapendo che i ragazzi avrebbero risposto bene. Abbiamo approcciato male ma poi siamo rientrati in partita con una grande prestazione".

Tra le modifiche dal 1' rispetto alla sfida con l'Udinese, quasi certo l'impiego di Frattesi. "Sta bene, lo avevo visto bene anche in settimana. Penso possa giocare dall'inizio. Cuadrado? Probabilmente due tra lui, Bisseck e Darmian partiranno dall'inizio. So che Darmian e Bisseck hanno giocato 90' sabato, Cuadrado 25' ma convive con un problema fastidioso che non ha ancora superato. Vincere domani – aggiunge il tecnico – darebbe tantissima fiducia e grandissimo prestigio per la società. Sarebbe importantissimo anche per avere teoricamente un sorteggio più soft. Sappiamo che in Champions sono tutte difficili ma vorremmo arrivare primi".

Il tecnico ha parlato anche della possibilità di aprire un ciclo con l'Inter: il prossimo 6 gennaio diventerà il sesto allenatore più presente in panchina nella storia del club. "L'obiettivo di ogni allenatore – commenta il tecnico – è avere cicli lunghi. Ne ho avuto uno alla Lazio e il mio auspicio è rimanere più tempo possibile qui, ma in mezzo ci passa il campo e sappiamo che siamo giudicati ad ogni partita. Bisogna lavorare con i ragazzi e l'ambiente sapendo che i momenti cambiano e quando ci saranno problemi bisognerà fare la differenza".

Probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Martinez. All. Inzaghi.