Champions League, via alle semifinali Bayern-Real e Borussia-Psg: programma e dove vedere le partite

Roma, 29 aprile 2024 – In primavera si decidono i trofei, vale per i campionati nazionali, spesso già decisi da supremazie conclamate (Inter in Italia, Leverkusen in Germania, Psg in Francia, Real in Spagna), ma soprattutto per le coppe europee che offrono le emozioni maggiori negli scontri a eliminazione diretta. La Champions League è arrivata alle tornate conclusive, con l’andata delle semifinali che si giocherà tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio. In campo due formazioni tedesche, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, deluse in patria, una francese, il Psg che vive l'ossessione Champions, e una spagnola, il solito Real Madrid che in Europa si scatena e si candida a favorita principale. Le merengues affronteranno il Bayern, mentre nell’altra parte del tabellone a Dortmund si giocherà Borussia-Psg.

Probabili formazioni

A Monaco di Baviera si gioca l’andata tra Thomas Tuchel e Carlo Ancelotti. I tedeschi proveranno a portare a casa un trofeo europeo dopo essere rimasti delusi in Bundesliga, mentre il Real va a caccia della quindicesima Champions. Bavaresi con il 4-2-3-1 con l’ex juventino De Ligt a guidare la difesa con Kimmich, Dier e Mazraoui a completare il reparto. In mezzo Goretzka e Laimer, mentre dietro alla punta Kane agiranno Sané con Musiala e Guerreiro. Real con il 4-3-1-2 con Carvajal, Tchouameni, Rudiger e Mendy in difesa, centrocampo con Valverde, Camavinga e Kroos, attacco con Bellingham a sostegno di Vinicius e Rodrigo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Goretzka, Laimer; Sanè, Musiala, Raphael Guerreiro; Kane. All. Tuchel.

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo. All. Ancelotti.

A Dortmund sfida tra il muro giallo che sosterrà la squadra di Terzic e quel Psg che cerca disperatamente la sua prima Champions della storia. I tedeschi dovrebbero giocare con il 4-1-4-1 con Ryerson, Schlotterbeck, Sule e Wolf in difesa, a centrocampo l’ex Juve Emre Can perno centrale, con Sancho, Sabitzer, Brandt e Gittens che cercheranno di sostenere la prima punta Fullkrug. Parigini con l’ex Milan Donnarumma in porta, in difesa l’ex nerazzurro Hakimi a destra con Marquinhos e Skriniar centrali e Mendes a sinistra. Emery, Vitinha e Ruiz in mezzo, davanti Dembele, Mbappé e Barcola.

BORUSSIA DORTMUND (4-1-4-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Sule, Wolf; Emre Can; Sancho, Sabitzer, Brandt, Bynoe-Gittens; Fullkrug. All. Terzic

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique

Programma tv

Si gioca tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio, con tre emittenti a disposizione degli utenti. Canale 5 e Sky trasmetteranno la sfida tra Bayern e Real, mentre Amazon Prime avrà l’esclusiva al mercoledì di Dortmund-Psg.

Bayern Monaco-Real Madrid martedì 30 aprile ore 21, diretta Canale 5, Sky Sport 1, 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Streaming: Infinity, Sky Go, Now Tv.

Borussia Dortmund-Psg mercoledì 1 maggio ore 21 diretta esclusiva Amazon Prime

