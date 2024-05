Champions League, semifinali di ritorno Psg-Dortmund e Real Madrid-Bayern Monaco: programma e orari tv

Roma, 6 maggio 2024 - E’ tempo di semifinali di ritorno di Champions League. Tra martedì 7 e mercoledì 8 maggio verranno stabilite le due formazioni che si giocheranno la coppa dalle grandi orecchie nella finale di Wembley in data 1 giugno 2024. Da una parte Psg e Dortmund, dall’altra Real Madrid e Bayern Monaco: gli appassionati vivranno una due giorni stellare. Nelle gare di andata c’è stato il successo del Borussia, davanti al muro giallo, per uno a zero, mentre a Monaco di Baviera pari e spettacolo con il 2-2 tra Tuchel e Ancelotti. E’ tutto aperto nelle gare di ritorno e sarà ancora una volta show su tutta la linea.

I criteri di qualificazione

Senza la regola dei gol in trasferta i criteri di qualificazione sono molto semplici. Psg-Dortmund partono con il vantaggio tedesco grazie al gol di Fullkrug all’andata, significa che i parigini devono vincere in casa con due gol di scarto per accedere alla finale. In caso di vittoria con un solo gol di vantaggio si andrà ai supplementari e ad eventuali rigori. Un pari o una vittoria del Dortmund premierebbe i gialli. Discorso ancora più semplice a Madrid. Real e Bayern arrivano dal due a due dell’andata: chiunque vinca accederà alla finale. In caso di ulteriore pareggio si andrà ai supplementari e rigori.

Probabili formazioni

A Parigi sarà Mbappé a guidare la squadra di Luis Enrique nel tentativo di rimonta contro il Dortmund. Il tecnico spagnolo pensa al 4-3-3 con Donnarumma in porta, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Nuno Mendes in difesa, in mezzo Emery, Vitinha e Ruiz, mentre davanti tridente con Dembele, Barcola e Mbappè. Terzic risponde invece con il 4-2-3-1, puntando sull’ariete Fullkrug come prima punta, dietro di lui Adeyemi, Sancho e Brandt, poi a centrocampo Sabitzer ed Emre Can, mentre in difesa spazio a Ryerson, Hullmes, Schlotterbeck e Maatsen.

Psg (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembele, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.

A Madrid, invece, Carlo Ancelotti punterà sulla coppia Vini-Rodrygo per battere il Bayern e accedere alla finale. Il tecnico italiano pronto a confermare il 4-3-1-2 con Carvajal, Rudiger, Tchouameni e Mendy in difesa, in mezzo Valverde, Kroos e Camavinga con Bellingham tra le linee. Tuchel con il 4-2-3-1 con Kimmich, Dier, Kim e Mazraoui davanti a Neuer, poi Laimer e Goretzka a protezione della difesa con Sanè, Muller e Musiala dietro a Kane.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Rudiger Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Vinicius, Rodrygo. All. Ancelotti.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sanè, Muller, Musiala; Kane

Programma

Martedì 7 maggio ore 21 Psg-Dortmund: Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251, Canale 5, Sky Go, Now Tv, Infinity.

Mercoledì 8 maggio ore 21 Real Madrid-Bayern Monaco: Amazon Prime.