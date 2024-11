L’Atalanta vola in Champions: il 2-0 allo Stoccarda vale l’ingresso tra le prime otto

Vola l’Atalanta dopo il 2-0 ottenuto a Stoccarda. Da domenica cinque gol segnati e zero subiti sui difficili campi del Napoli capolista e dello Stoccarda lo scorso anno secondo in Bundesliga. La Dea è imbattuta in Champions, dove non ha ancora subito gol, e da stasera è in zona alta con 8 punti e un calendario ora da sfruttare con la trasferta tra tre settimane sul campo degli svizzeri dello Young Boys. Momento d’oro per i bergamaschi: sesta vittoria consecutiva, nono risultato utile consecutivo dal 28 settembre.

La Dea sta facendo pentole davanti, con una media sempre superiore ai due gol segnati a partita, e coperchi dietro: dal 28 settembre tre gol subiti, uno a Bologna e due ininfluenti sul 5-0 contro Genoa e Verona. La filosofia gasperiniana per cui la miglior difesa è l’attacco e’ vincente anche perché la Dea di fatto non prende mai gol. Merito di un ottimo portiere, Carnesecchi, che quando serve è sempre reattivo, di una difesa che cambia interpreti ma è sempre un muro imperforabile: a Stoccarda dopo il ko di Kolasinac per un problema al flessore dietro ha fatto benissimo Kossounou.

In una serata dove i cambi sono stati decisivi ancora una volta: De Ketelaere entrato dalla panchina ha inventato l’assist per la rete del vantaggio del solito Lookman (8 gol da metà settembre), Zaniolo entrato nel finale ha siglato il raddoppio trovando la sua prima rete assoluta in maglia nerazzurra. Tanta roba per Gasperini che sta trovando risposte a turno da tutti i suoi giocatori, come appunto Kossounou e Zaniolo.

Ora per la Dea il cammino in Champions è in discesa: un posto playoff e’ praticamente garantito, ma l’obiettivo di volare subito agli ottavi, entrando tra le prime otto e’ realistico battendo gli svizzeri dello Young Boys in trasferta tra tre settimane e poi a gennaio gli austriaci lo Sturm Graz a Bergamo. Nerazzurri terzi in campionato, in ottima posizione in Champions e adesso il calendario si fa amico: Udinese in casa domenica, poi dopo la sosta due trasferte agevoli a Parma e a Berna. La serie positiva dell’Atalanta può allungarsi.