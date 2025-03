Super Donnarumma porta il pass al Psg. Reds, incubo ai rigori

È Gigio Donnarumma l’eroe del Psg che espugna Anfield ai rigori regalando il pass per i quarti a Luis Enrique. Il Liverpool è fuori dopo l’illusione dell’andata e il dominio del girone. Il portierone azzurro para i tiri di Nunez e Jones e finisce 5-1, con il solo Salah a segnare per i Reds dagli undici metri. Dopo 120 minuti, il risultato era rimasto sullo 0-1 in virtù del gol al 13’ di Dembelé. Una rete che aveva riequilibrato il risultato lo 0-1 di Parigi. E poi, tanto gioco da parte dei francesi, e occasioni continue: ma con la squadra di Slot sempre super nel fermare le offensive, specialmente con Alisson. Ora il Paris troverà probabilmente l’Aston Villa, che ha piegato il Bruges 3-1 in trasferta all’andata.

Il Barcellona mette in mostra le proprie stelle e piega 3-1 il Benfica all’Olimpico dopo aver già vinto in Portogallo 1-0. La doppietta di Raphinha (11’ e 42’) e la perla di sinistro di Lamine Yamal (27’) bastano per agguantare il pass per i quarti. Per gli ospiti aveva trovato il momentaneo pari Otamendi (13’). La squadra di Flick troverà la vincente di Lilla-Borussia Dortmund.

Tutto sotto controllo per il Bayern Monaco, che dopo il 3-0 in casa espugna Leverkusen vincendo 2-0 il derby tedesco di ritorno e trovando l’Inter ai quarti. Decidono il solito Kane al decimo gol in questa Champions (52’) e Davies (71’).

OGGILilla-B. Dortmund (1-1, h 18.45), Aston Villa-Bruges (3-1, h 21), Arsenal-Psv (7-1, h 21), Atletico Madrid-Real Madrid (1-2, h 21). Tutte le partite in diretta Sky, tranne il derby di Madrid in esclusiva su Prime Video. Arsenal-Psv in chiaro su TV8.