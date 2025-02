Vinicius: “Lo striscione dei tifosi del City? Queste cose mi danno più forza”

Madrid, 12 febbraio 2025 – Il Real Madrid si è aggiudicato il primo atto dei playoff di Champions League, sconfiggendo il Manchester City per 3-2 all'Etihad Stadium. Dopo essere andati sotto al 19', i blancos hanno trovato il pareggio al 60' con Mbappé, ma venti minuti dopo la squadra di Guardiola si è riportata avanti grazie al calcio di rigore di Haaland (il suo secondo gol della serata). Il Real, però, non ha mollato, e ha pareggiato nuovamente con Brahim Diaz all'86' e al 92' ha trovato il gol del definitivo 3-2 con Jude Bellingham. Nella vittoria dei blancos c'è ovviamente lo zampino di Vinicius Jr, autore dell'assist per il gol definitivo.

Il brasiliano è stato accolto in maniera tutt'altro che amichevole dai tifosi del Manchester City, che prima dell'inizio della partita hanno esposto uno striscione nel quale ricordavano al 7 del Real Madrid la vittoria del Pallone d'oro da parte di Rodri, arrivato allo spareggio proprio con l'ala brasiliana. Inoltre, lo striscione recitava anche: “Smetti di piangere”, in riferimento a tutte le polemiche che si sono create sia nella giornata di assegnazione del trofeo che nelle ore successive. Intervistato ai microfoni di Sky nel post partita, il brasiliano ha voluto rispondere ai sostenitori del Manchester City, dicendo che queste cose non solo non lo destabilizzano, ma addirittura lo caricano di più, e inoltre ha invitato i tifosi dei citizens a impegnarsi di più a sostenere la propria squadra piuttosto che occuparsi di sbeffeggiare i giocatori avversari. Per il brasiliano, la ferita per aver perso il Pallone d'oro è ancora aperta, e nonostante siano passati quasi quattro mesi dalla cerimonia che ha incoronato Rodri come miglior giocatore del 2024, le polemiche non si sono ancora placate. In ogni caso, ora bisogna pensare alla Champions e accantonare quanto accaduto lo scorso 28 ottobre: con la vittoria all'Etihad Stadium, i blancos hanno fatto un grande balzo in avanti per il passaggio del turno, e al ritorno di mercoledì prossimo al Bernabeu dovranno semplicemente difendere il vantaggio per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. D'altro canto, i citizens di Guardiola saranno chiamati all'impresa, per cercare una rimonta clamorosa che gli consentirebbe di qualificarsi e di eliminare i blancos già dalla fase playoff. L'anno scorso le due squadre si affrontarono ai quarti di finale: all'andata, giocata al Bernabeu, finì 3-3, mentre al ritorno all'Etihad Stadium furono i blancos a spuntarla ai calci di rigore, dopo l'1-1 dei tempi supplementari.