Chiesa, ultimo bacio alla Signora. Fede al Liverpool per quattro anni: "Dispiace lasciare la Juventus così»

Alla fine sono contenti tutti, ed è paradossale considerando che nessuno ha ottenuto davvero ciò che avrebbe voluto. Dopo l’accordo fra la Juventus e il Liverpool, oltre a quello fra i Reds e il giocatore, Federico Chiesa ieri è volato in Inghilterra, dove svolgerà le visite mediche e si unirà alla squadra di Arne Slot, salutando il club bianconero dopo quattro stagioni e un’ultima estate da separato in casa. Le cifre sono quelle di chi si accontenta: alla Juventus circa 13 milioni più bonus, quanto basta per liberare il monte ingaggi da uno stipendio considerato troppo alto e non generare minusvalenze a bilancio. Per l’esterno pronto un quadriennale da 5 milioni a stagione, che è quanto guadagnava a Torino, ma meno rispetto alle richieste dei suoi agenti per il rinnovo del contratto con la Vecchia Signora. L’addio lascia un retrogusto amaro. "Voglio salutare e ringraziare per l’affetto i tifosi bianconeri. Dispiace lasciare la Juve così, ma sono felice per la nuova avventura", ha detto ieri Chiesa prima di imbarcarsi per Liverpool.

La sua esperienza a Torino si chiude con un totale di 131 presenze, 32 reti e 23 assist, un anno perso causa infortunio, un docu-film sul recupero, qualche partita da top player, due coppe Italia (suo il gol decisivo nella finale 2021), una Supercoppa, l’amore del pubblico e, più in generale, la sensazione di una grande incompiuta. Chiesa ad Anfield sarà il vice-Salah e giocherà la Champions, insomma cadrà sul morbido, ma dovrà riscattarsi e risplendere anche perché, se la Juventus è il passato, il presente e il futuro sono rappresentati da una Nazionale nella quale dovrà tornare protagonista.

Accolto Koopmeiners, ora la Juventus proverà a chiudere con il Manchester United per Jadon Sancho (prestito con opzione di acquisto), ma il mercato, che si chiuderà domani a mezzanotte, sta vivendo ore decisive per diverse altre trattative. Il Napoli ha preso Lukaku ma sta per dire addio a Osimhen che ha aperto all’Al-Ahli. Resta sullo sfondo il Chelsea, che non ha ancora convinto il nigeriano sull’ingaggio, cosa che invece stanno facendo i sauditi: se il giocatore accetterà, è pronta l’offerta per De Laurentiis, di poco inferiore ai 100 milioni. Particolarmente interessante ciò che si sta verificando sull’asse Milan-Roma: i giallorossi, dopo avere preso Danso, stanno trattando con i rossoneri lo scambio fra Tammy Abraham e Alexis Saelemaekers, e nell’accordo è previsto anche un conguaglio in favore della Roma, tra i 7 e gli 8 milioni. Le parti potrebbero chiudere già oggi: al momento restano da definire gli ultimi dettagli, perché i giocatori – esuberi nei rispettivi club – hanno già dato l’assenso all’operazione.