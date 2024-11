Città di Castello ancora ko. Blitz dell’Atletico Bmg

CITTÀ DI CASTELLO

1

ATLETICO BMG

2

CITTÀ DI CASTELLO: Landi 7, Tugliani 6 (17’ s.t. D’Alessandro Raffaele 6), Djabar 5, Russo 6, Fratini 5,5, Barbieri 5,5, Jusufi 5,5, Orihuela 5 (38’ s.t. Sougou 6), Piselli 5,5 (24’ s.t. Cano 5,5), Malokaj 6, Osakwe 5,5. All. Mambrini 6

ATLETICO BMG: Battistelli 4,5, Gatti 6,5, Ziroli 6, Rossi 6 (42’ s.t. Toma s.v.), Giambi 6, Fapperdue 6,5, Orlandi 7 (35’ s.t. Carrello 5), Proietti 6,5 (1’ s.t. Giustini 7), Guazzaroni 6,5, Colombi 7, Paciotti 6 (29’ s.t. Gianni 6). All. Farsi 6,5 Arbitro: Vendramin di Terni 5,5

Marcatori: 33’ p.t. Malocaj, 38’ p.t. Colombi, 11’ s.t. Giustini

CITTÀ DI CASTELLO – Ennesima sconfitta interna per il Città di Castello, superato in rimonta dall’Atletico Bmg. La partita inizia con 45’ di ritardo. In assenza del proprio medico sociale, la società biancorossa richiede la presenza di un altro dottore che si presenta puntualmente allo stadio ma sprovvisto di documento che ne attesti la qualifica professionale: le verifiche del caso si protraggono oltremisura ed il fischio d’inizio viene dato alle ore 15,15. Nella prima mezz’ora la gara non regala emozioni: da segnalare solo una bella giocata dei padroni di casa al 17’ (cross di Djabar, stop e tiro di Osakwe, il portiere para senza difficoltà) ed una conclusione di Gatti al 19’ respinta da un avversario. Al 33’ Città di Castello in vantaggio: rilancio dalla propria area di Russo, Battistelli controlla poi tenta un assurdo dribbling su Malocaj, che ruba palla ed insacca a porta vuota. Veemente la reazione degli ospiti, che pareggiano appena 5’ dopo con un colpo di testa di Colombi su cross di Orlandi. Atletico Bmg pericolosissimo in avvio di ripresa: al 7’ Paciotti di testa non trova la porta da posizione favorevole, all’8’ Landi si supera sul rasoterra di Guazzaroni; per i tifernati, 1’ dopo Malocaj conclude e Battistelli alza sopra la traversa. All’11 il sorpasso degli ospiti, con Giustini che di testa sfrutta un cross di Orlandi. L’Atletico Bmg controlla e sfiora il terzo gol con Carrello. Paolo Cocchieri