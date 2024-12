Città di Castello beffato. Calagreti inizia con un ko

CITTA’ DI CASTELLO

cannara

CITTA’ DI CASTELLO: Barbera 7, D’Alessandro G. 6, Djabar 5, Jusufi 6, Pignatelli 6, Laurenzi 6, De Angelis 6 (23’st Balocchi), Stumpo 6,5 (8’st D’Alessandro R. 5,5), Piselli 5, Cristiano 6 (31’st Mouafiri sv), Serrano 6. All. Mambrini 6.

CANNARA: Stefanelli 5, Cardoni 6, Bolletta 6, Vitaloni 6,5 (6’st Della Vedova 6,5), Zanchi 6, Schvindt 5,5, Roselli 6, Ferrario 6 (42’st Baglioni sv), Luparini 6,5 (50’st Ricci sv), Camilletti 5 (12’st Montero 6), Coccia 6. All. Ortolani 6.

Arbitro: Gabriele Passagrilli di Perugia 6,5 (Vagnetti e Curci)

Marcatore: 21’ pt Stumpo, 17’ st Della Vedova, 45’st Luparini

Note: espulsi al 25’ Mambrini (allenatore Città di Castello), al 40’ Djabar, al 46’st De Angelis (in panchina), al 47’ st D’Alessandro R.

CITTA’ DI CASTELLO - L’era, l’ennesima, di Fabio Calagreti, neo presidente del Città di Castello, inizia con una sconfitta contro il Cannara: nulla da dire sull’impegno dei giovani schierati da Mambrini che hanno resistito per oltre un tempo in 10 uomini ad un Cannara poco lucido in fase offensiva. Il bottino alla fine dell’andata dei biancorossi è di soli 6 punti, pochi per sperare nel miracolo a fine stagione. L’undici di Mambrini si presenta in campo con due 2008, un 2007, due 2006, due 2005, il più vecchio è il portiere Barbera (classe 2000). Al 4’ gli ospiti si mangiano un gol incredibile con Bolletta poi al 16’Vitaloni conclude verso la porta ma trova sulla traiettoria il proprio compagno Camilletti. Al primo affondo il Città di Castello passa in vantaggio al 21’ con il giovanissimo Stumpo che deposita in rete a porta vuota la palla dopo un madornale errore di Stefanelli. La reazione del Cannara è velleitaria: i pericoli per Barbera arrivano da mischie su azioni da palla inattiva. Protesta il Cannara al 39’ per una caduta in area di Coccia sulla quale sorvola il direttore di gara che poi manda negli spogliatoi Djabar al 40’ dopo una dura entrata su Vitaloni. In avvio di ripresa i rossoblù pareggiano al 17’ con Della Vedova. I biancorossi soffrono l’inferiorità numerica e capitolano allo scadere ad opera di Luparini.