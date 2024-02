Colpo mercato della Pro Sesto. Poli per risalire verso la salvezza:: "Qui per raggiungere l’obiettivo»

SESTO SAN GIOVANNI (Mi)

Da qualche giorno, ormai, si attendeva soltanto l’ufficialità. Un colpo a costo zero, svincolato, un nome che fa “rumore“ perché in passato ha calcato palcoscenici in Serie A e vanta anche cinque presenze e un gol in nazionale maggiore. La Pro Sesto ha tesserato fino al termine della stagione Andrea Poli (nella foto), ex di Inter e Milan, tra le altre, ma anche Sampdoria e Bologna, l’Antalyaspor in Turchia per una stagione e il Modena in B lo scorso anno. Un calciatore di livello superiore, per la Serie C, sebbene trentaquattrenne e con qualche infortunio alle spalle in carriera. La società biancoceleste lo ha convinto a ripartire da Sesto San Giovanni, da una squadra che dopo aver vissuto una stagione strepitosa, sfiorando la cadetteria, oggi rincorre faticosamente una salvezza complicata da tanti infortuni, da dieci partite consecutive senza vincere e nove senza segnare (una maledizione spezzata con l’1-1 dello scorso weekend contro l’Arzignano, gol di Bruschi). E soprattutto da una classifica che vede la Pro penultima nel girone A con 19 punti, otto in meno della Pergolettese che oggi sarebbe la prima delle squadre fuori dalla zona playout. "Sono molto contento di essere qui. In questi mesi ho avuto modo di conoscere l’ambiente Pro Sesto, la società e la squadra: non vedo l’ora di scendere in campo per raggiungere tutti insieme il nostro obiettivo. Forza Pro!”", sono le parole del centrocampista pubblicate sul sito ufficiale.

Poli dovrà fare la differenza in una squadra che già domani sera alle 20.45, tra le mura di casa, avrà un impegno fondamentale. Affronterà infatti l’Alessandria, unica formazione che in graduatora è più indietro rispetto ai sestesi (14 punti). Vincere vorrebbe dire provare ad agganciare o accorciare su Fiorenzuola e Novara, entrambe a quota 22 e impegnate rispettivamente contro Pro Vercelli e Virtus Verona. Entrambe le rivali dei biancocelesti avranno allo stesso modo la possibilità di giocare davanti al proprio pubblico. Per Massimo Paci, quella con gli alessandrini sarà la terza partita sulla sua nuova panchina dopo i due pareggi per 0-0 contro la Pro Vercelli e 1-1 contro l’Arzignano, prove in cui si è visto qualche progresso e una fase difensiva rimasta di buon livello, come già era accaduto nell’era Parravicini.