Como-Atalanta 1-2, la doppietta di Retegui stende i lariani

Como, 25 gennaio 2025 – Dopo un mese di digiuno, L’Atalanta torna al successo in Serie A e lo fa sbancando 2-1 il Sinigaglia di Como. Gli uomini di Gasperini non hanno di certo sfoderato il gioco spumeggiante e la brillantezza dei giorni migliori, ma hanno messo in campo la concretezza degna di una grande squadra, ribaltando una partita che era cominciata decisamente in salita: i primi 45’ sono stati infatti appannaggio dei padroni di casa, che hanno messo in campo maggior energia e dinamismo, passando in vantaggio alla mezz’ora grazie al bellissimo gol di un incontenibile Nico Paz. Dopo la pausa di metà gara, però, la musica è cambiata perché i cambi operati da Gasperini hanno dato un nuovo volto agli orobici: a spaccare in due la partita è stato in particolar modo l’ingresso in campo di Brescianini, il quale al 56’ e al 70’ ha servito a un glaciale Retegui i due assist per i gol che hanno permesso all’Atalanta, capace nel finale di gestire il vantaggio con personalità e sicurezza, di fare il colpaccio.

Primo tempo

In avvio di gara l’Atalanta cerca di prendere in mano il pallino del gioco, ma lo fa con tante imprecisioni e un possesso palla che appare piuttosto sterile e sotto ritmo, al cospetto di un Como che al contrario preme in maniera molto efficace e si copre con accortezza per poi cercare di dispiegarsi in campo aperto e trovare gli spazi giusti. Gli uomini di mister Fabregas mostrano energia e zero timore reverenziale, riuscendo con il passare dei minuti a prendere il sopravvento nonostante la perdita per infortunio di Alberto Moreno, costretto al 26’ ad alzare bandiera bianca e a lasciare il posto a Jack. Un imprevisto a cui il Como fa fronte con personalità, passando in vantaggio alla mezz’ora: l’azione è da manuale e porta Fadera, bravo in sovrapposizione sulla sinistra, a servire nel cuore dell’area un incontenibile Nico Paz a trafiggere Carnesecchi con un potente mancino al volo. Tutto sembra inizialmente vanificato da un possibile fuorigioco di Fadera, ma poi il VAR rettifica la decisione iniziale e fa esplodere l’urlo del Sinigaglia. Incassato il gol l’Atalanta fatica a reagire e così nel quarto d’ora finale del primo tempo il Como può controllare il gioco senza correre eccessivi rischi rientrando negli spogliatoi con un prezioso gol di vantaggio.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo Gasperini opta un doppio cambio: un duro colpo ricevuto in chiusura di primo tempo mette infatti fuorigioco De Roon, sostituito da De Ketelaere, mentre Bellanova prende il posto di Zappacosta. Nonostante i cambi, però, è il Como – che soprattutto sulla fascia sinistra riesce a fare la differenza – a ripartire con il piede giusto, prima mettendo pressione a Carnesecchi che per un soffio non sbaglia il rinvio e poi con due conclusioni alte di Strefezza e Perrone. Gasperini decide allora di attingere nuovamente dalla panchina e inserisce anche Ruggeri e Brescianini. L’impatto dell’ex Frosinone e Milan è devastante perché, appena un 1’ dopo il suo ingresso in campo, Brescianini si rende protagonista facendo partire un cross al bacio dalla sinistra, che Retegui capitalizza segnando con un bellissimo colpo al volo il gol del pari (il quarto di fila per l’attaccante nerazzurro). L’inerzia del match di colpo cambia e L’Atalanta – passata a un sostanziale 4-2-4 – prende in mano il gioco: nemmeno gli innesti di Cutrone e Caqueret bastano infatti a riaccendere un Como che va in apnea e al 69’ capitola di nuovo quando Lookman, servito da un filtrante con il contagiri di Ederson, va in rete conclusione che prima tocca il palo. Tutto viene però vanificato da una posizione di leggero fuorigioco del nigeriano. Il Como tira così un sospiro di sollievo, ma nulla può quando un minuto più tardi Retegui, servito ancora una volta da Brescianini, firma la doppietta personale e porta avanti l’Atalanta. Un colpo durissimo per la squadra di Fabregas che prova a dare la scossa inserendo prima Caqueret e Cutrone e poi Belotti. I lariani reagiscono e si fanno rivedere dalle parti di Carnesecchi con un mancino fuori di un soffio scoccato da Paz, il quale poi serve con un tiro-cross Cutrone che pareggia i conti a pochi passi dalla porta avversaria ma lo fa in evidente posizione di fuorigioco. Sorte simile a quella che capita al 77’ De Ketelaere, autore del 3-1 ma dopo aver lievemente sfiorato il pallone con il braccio su un rimpallo favorevole. Una decisione che dà un po’ di fiducia ai padroni di casa, i quali provano a chiudere in avanti la gara ma senza più impensierire un’Atalanta che si difende con grande ordine e precisione. Il tabellino: Como (3-4-3): Butez; Engelhardt, Dossena, Kempf (dal 74’ Belotti); Fadera, Perrone (dal 68’ Caqueret), Da Cunha, Moreno (dal 26’ Jack); Strefezza (dal 68’ Cutrone), Diao, Paz. All. Fabregas. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini (dal 56’ Brescianini), Djimsiti, Kolasinac; Cuadrado (dal 55’ Ruggeri), Ederson, De Roon (45’ De Ketelaere), Zappacosta (dal 45’ Bellanova); Samardzic, Lookman (dal 78’ Toloi); Retegui. All. Gasperini. Marcatori: Nico Paz (Como 30’), Retegui (Atalanta 56’ e 70’) Note – Ammonizioni: Lookman, Jack, Brescianini, Samardzic.