Como-Monza 1-1, Caprari su rigore replica a Engelhardt

Como, 30 novembre 2024 – Pari spettacolo al Sinigaglia dove è andato in scena il derby tra Como e Monza che si è concluso sull’1-1. I padroni di casa sono partiti forte, giostrando con pazienza il pallone e al 36’ sono passati in vantaggio grazie al colpo di testa di Enngelhart. Il Monza non ha però mollato la presa sul match e a inizio ripresa ha riagguantato il pari con il rigore trasformato da Caprari (al 54’). Di colpo il match si è sbloccato e, grazie anche ai cambi operati dai due tecnici, le squadre hanno ulteriormente alzato i ritmi e nel finale hanno tentato il tutto per tutto creando occasioni ghiottissime come quelle capitate a Djuric (palo) e Belotti.

Primo tempo

Il Como alza subito i giri del motore, prende in mano il pallino del gioco con un fitto fraseggio e al 5’ lancia il primo segnale al Monza con Fadera che dal limite fa partire un destro a giro che sfila di poco sul fondo. Tre minuti più tardi l’attaccante di origini gambiane manca invece l’appuntamento con il gol perché sul cross di Cutrone viene chiuso con tempismo perfetto da Pedro Pereira che devia il pallone in corner. Il Monza incassa e al quarto d’ora trova la giusta chiave per eludere il pressing dei lariani arrivando dalle parti di Pepe Reina con Kyriakopoulos che dalla distanza fa partire una botta violenta che l’estremo difensore spagnolo respinge con i pugni. Una fiammata un po’ isolata perché nel primo spicchio di match la gestione del possesso palla resta appannaggio dei padroni di casa, i quali con pazienza provano a trovare il varco giusto. Gli uomini di Fabregas difettano però sul piano della concretezza e della precisione e allora il Monza cerca di approfittarne e al 32’ crea un’occasione clamorosa: sugli sviluppi di un corner, la palla arriva sul secondo palo dove Caldirola, lasciato colpevolmente solo, colpisce di testa da ottima posizione ma lo fa troppo debolmente, con il pallone che finisce tra i guanti di Reina. Un errore fatale perché, seguendo l’antico adagio del “gol sbagliato, gol subito”, il Como al 36’ colpisce inesorabile: tutto nasce dal calcio d’angolo anche la rete di Engelhardt, il quale raccoglie la deviazione di Kyriakopoulos su spizzata di Goldaniga e di testa deposita in rete l’1-0 del Como che poi, in pieno recupero, arriva ad un passo dal rimpinguare il proprio bottino con Stefezza che raccoglie il suggerimento di tacco del compagno e calcia in porta ma viene murato dalla provvidenziale deviazione in corner di Bianco.

Secondo tempo

In uscita dagli spogliatoi, i brianzoli ripartono con Maldini al posto di Mota ma soprattutto con grande intraprendenza e al 54’ riacciuffano il pari: su un calcio di punizione, Pablo Marì spizza la palla di testa che finisce sul braccio scomposto di Paz. Il VAR richiama all’on field review l’arbitro Sacchi che, dopo aver rivisto le immagini, non ha dubbi e fischia il calcio di rigore: sul dischetto si presenra Caprari che spiazza Reina siglando l’1-1. Grazie al pari, i biancorossi cambiano completamente passo e si gettano all’attacco creando situazioni di pericolo con Maldini e Kyriakopoulos. Fabregas corre ai ripari inserendo le forze fresche di Iovine, Belotti e Verdi al posto di Van der Brempt, Cutrone e Fadera, mentre Nesta si gioca la carta Birindelli per Pedro Pereira. Grazie ai cambi la partita si apre con le due squadre che puntano al guizzo per mettere la testa avanti e arrivano anche diversi colpi proibiti che costringono Sacchi al fischio per richiamare i giocatori all’ordine. Il finale è in apnea: con l’ingreesso di Gabrielloni, il Como passa di fatto al 4-2-4 e Nico Paz calcia all’89’ altissimo a pochi passi dalla porta avversaria, ma è ancor più netta l’occasione che si divora Djuric al 93’ quando, su imbucata perfetta di Maldini, scatta sul filo del fuorigioco e calcia il pallone che lambisce il palo della porta lariana. Non è però finita, perché sull’ assalto finale è il Como a macare per un’inezia la rete, con il colpo di testa di Belotti su traversone di Verdi, che non trova lo specchio della porta avversaria per pochi centimetri. L’ultimo sussulto prima del triplice fischio di Sacchi che chiude i conti sull'1-1. Il tabellino Como (4-2-3-1): Reina; Van Der Brempt (dal 69’ Iovine), Goldaniga, Kempf, Moreno (dal 79’ Sala); Da Cunha, Engelhardt; Strefezza (dall’89’ Gabrielloni), Nico Paz, Fadera (dal 69’ Verdi); Cutrone (dal 69’ Belotti). All. Fabregas. Monza (3-4-2-1): Turati; Carboni, Marì, Caldirola (dall’81’ D’Ambrosio); Pereira (dal 69’ Birindelli), Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari (dall’81’ Valoti), Mota (dal 46’ Maldini); Djuric. All. Nesta. Marcatori: Engelhardt (Como 36’), Caprari (Monza, Rig. 54’). Note – Ammonizioni: Nico Paz, Sala, Iovine.