L'Empoli blocca il Como al Sinigaglia: 1-1, salvezza ancora da conquistare

Il Como spreca l'occasione di mettere a segno il colpo definitivo per la salvezza contro l'Empoli, pareggiando 1-1 contro i toscani. I lariani dopo il gol del vantaggio del centravanti della nazionale greca Douvikas, si sono fatti rimontare da Kuoamè, che ha fatto una gran partita.

Fabregas senza Paz e Dele Alli squalificati, conferma Cutrone in attacco e rimescola la formazione tipo con il ritorno di Sergi Roberto e Moreno e avanza Caqueret come trequartista. Empoli falloso all'inizio, stoppa gli affondi lariani. Strefezza fa sfilare un cross rasoterra davanti alla porta di Vasquez. Si sente la mancanza di Nico Paz sullo sviluppo del gioco e solo dopo dieci minuti, Fabregas tramite Guindos in panchina inverte, fasce fra Diao e Strefezza. Da un doppio passaggio da calcio d'angolo, al 20' Strefezza mette in area un pallone, che viene deviato in rete di testa da Goldaniga, ma Mariani annulla per fuorigioco. L'Empoli dopo essersi difeso in sette inizia a crescere, ma senza impensierire i lariani, probabilmente è anche una scelta per cercare qualche spazio. I toscani con una gran discesa di Pezzella, mettono paura agli azzurri, dopo il suo cross e il colpo di testa di Kuoamè, che esce di poco. Al 38' Empoli vicino al gol, con Grassi che di testa prende in pieno il palo, alla sinistra di Butez, dopo un iniziativa di Gyasi.

Il Como sembra mollare verso la fine del primo tempo, Kuoamè ci prova da fuori, ma Butez blocca il tiro centrale. Roberto Sergi, non al meglio, viene sostituto a inizio ripresa da Perrone. Al 3' Como vicino al gol per ben due volte prima con un gran tiro di Perrone messo in angolo da Vasquez, poi sulla battuta dal corner, Goldaniga solo sul palo opposto mette fuori di testa. Il Como sbilanciato rischia un clamoroso gol in contropiede, con Butez che esce dall'area per contrastare Kuamè, completamente libero dopo uno svarione di Kempf, Kuamè salta il portiere, ma tira sulla base del palo. Ci pensa però Douvikas, a portare in vantaggio i lariani, ma il gran merito del gol è di Vojvoda, che sulla destra dopo una sovrapposizione con Strefezza, fa filtrare un pallone verso la porta, che il greco può solo mettere in rete. Diao, Strefezza e lo stesso Douvikas, vanno più volte vicino al raddoppio, ma si fa sentire la mancanza di cattiveria sottoporta.

Il Como come succede spesso nelle ultime giornate, dopo essere passato in vantaggio, subisce la rete del pareggio, sempre con la coppia Pezzella Kuamè, con il primo che crossa, e il secondo mette in rete di testa, mentre s'infila fra i due disattenti Kempf e Goldaniga. Il Como però è anche sfortunato, Konè appena entrato, fa tutto bene sulla destra poi non trovando compagni liberi, tira direttamente in porta, la palla supera Vasquez ma sulla linea, Bacci respinge. Nel recupero, oltre al nervosismo, che ha portato all'espulsione di Fazzini al 47, c'è stato il miracolo di Vasquez, su un tiro da fuori di Da Cunha, diretto all'incrocio. Il pubblico deluso lascia il Sinigaglia. COMO-EMPOLI 1-1 Marcatori:Douvikas al 16' st., Kouamè al 30' st. COMO (4-2-3-1): Butez 5,5; Vojvoda 6,5, Goldaniga 5,5 , Kempf 6, Moreno 6 (10' st Valle 6); Sergi Roberto 6 (1' st Perrone 6 ), Da Cunha 6; Strefezza 6,5 (32' st Ikonè 6,5), Caqueret 5,5 (42' st Gabrielloni sv), Diao 7; Cutrone 5 (10' st Douvikas 6,5). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Fadera, Ikonè, Engalhardt, Braunoder, Smolcic, Van der Brempt, All. Fabregas, in panchina Guindas 5. EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez 7; Goglichidze 5,5 (24' st Solbakken 6 ), Marianucci 5,5, Viti 6 (12' st Fazzini 6,5); Gyasi 6,5 (40' st De Sciglio sv), Grassi 7, Henderson 6 (24' st Bacci 6), Pezzella 6,5; Esposito 6 (24' st Colombo 5,5 ), Cacace 6; Kouamè 7,5. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Kovalenko, Ebuehi, Tosto, Campaniello, Konate. All. D’Aversa 6,5. Arbitro: Mariani di Aprilia 6.