Al Como il derby contro il Brescia: decide ancora Strefezza

Strefezza regala un'altra vittoria la Como, che scavalca provvisoriamente la Cremonese al secondo posto. E’ stata una bella partita, sotto la pioggia battente, con un gran Brescia che ha preso due pali. Abildgaard non è disponibile, quindi Roberts conferma la stessa formazione di Terni dal primo minuto. Como subito in gol al 7’, Curto vede Strefezza in area sulla destra e riesce a servirlo, il brasiliano confeziona un destro a incrociare con effetto a scendere, che scavalca Andrenacci ed entra in rete. Il Brescia risponde subito con un preciso cross di Dickmann per Borrelli che di testa manda fuori di poco. Al 22’ gran palla di Verdi per Gabrielloni al limite, che si si libera ma il suo tiro è centrale e Andrenacci para senza problemi. Il Brescia affonda a destra in contropiede con Olzer al 27’, il suo tiro a giro prende in pieno la traversa. Como vicino al raddoppio al 45’, Verdi pesca Gabrielloni in area, tacco per Da Cunha che fa da sponda a Strefezza, che dal dischetto tira potente ma centrale. All’ 11’ della ripresa gol annullato a Gabrielloni per fuorigioco. Altro gol annullato al Como al 14’ dopo una confusa azione in ara piccola con Barba che serve Goldaniga in fuorigioco, confermato dal Var. Al 24’ il Brescia perde palla, ne approfitta il Como, Bellemo crossa immediatamente in area dove Da Cunha, colpisce di testa alto. Il Brescia sfiora il pareggio due volte, al 40’ prima un gran tiro di Bianchi costringe Semper a una gran parata, poi Borrelli da fuori con un rasoterra prende la base del palo. COMO-BRESCIA 1-0 (1-0) Marcatore: Strefezza al 7' pt. COMO (4-2-3-1): Semper 7; Curto 7, Goldaniga 6, Barba 6,5, Ioannou 7 (dal 45' st Sala sv); Bellemo 7, Baselli 6 (dal 39' st Kone sv); Strefezza 7,5, Verdi 6,5 (dal 34' st Ballet sv), Da Cunha 6,5 (dal 45' st Iovine sv); Gabrielloni 6 (dal 34' st Gioacchini sv). A disposizione: Bolchini, Solini, Chajia, Braunoder, Nsame, Cassandro, Fumagalli. All. Roberts 7. BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci 6,5; Dickmann 7, Adorni 6,5, Mangraviti 6, Jallow 7 (dal 25' st Fares 6); Bisoli 6, Paghera 5,5 (dal 1' st Van de Looi 6), Bertagnoli 6,5 (dal 36' st Ferro sv); Bjarnason 7 (dal 25' st Galazzi 6); Olzer 6,5 (dal 1' st Bianchi 6,5), Borrelli 7. A disposizione: Avella, Papetti, Cartano, Huard, Besaggio. All. Maran 7. Arbitro: Rutella di Enna 6,5.