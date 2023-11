Il Como stende l’Ascoli: Cutrone regala la prima vittoria della storia

Il Como conquista la sua prima vittoria in campionato della storia ad Ascoli, grazie a un gol da attaccante puro di Cutrone. I lariani hanno dominato nel primo tempo, mentre nel secondo è uscito l’Ascoli che però non è riuscito a pareggiare.

Longo riporta a destra dopo l’infortunio Iovine e schiera due trequartisti Da Cunha e Verdi alle spalle di Cutrone. Ascoli in maglia celebrativa per i 125 anni della società. Al 4’ Como già in vantaggio, Ioannou fugge a sinistra, perfetto è il suo traversone rasoterra nell’area piccola, dove Cutrone da grande attaccante, in scivolata insacca.

Como pericoloso ancora all’11’, Da Cunha sventaglia a destra per l’inserimento di Iovine, cross immediato per Cutrone che al volo impegna Barosi. I lariani corti e compatti mettono sempre in fuorigioco, gli attaccanti bianconeri.

Si sfiora il raddoppio al 36’, Bellemo trova Cutrone in area, che invece di girarsi e tirare serve Iovine in corsa, che si sinistro sfiora il palo. Un minuto più tardi prima vera opportunità per i marchigiani, una punizione da sinistra battuta da Falasco, ma Semper, para in sicurezza.

La ripresa

Nella ripresa il Como attende l’Ascoli, per partire in contropiede, ma i bianconeri fanno fatica a fare gioco e la partita si impoverisce di azioni da rete. L’Ascoli si risveglia al 15’ ,dopo una lunga e confusa azione in area lariana, Mendes tira e Curto salva sulla linea. Poco dopo è Semper a salvare il Como , con una grande parata in tuffo, dopo un tiro in area di un libero Rodriguez. Longo toglie Verdi e mette Gabrielloni, per giocare con le due punte. Ancora Semper al 23’ che blocca un tiro pericoloso di Falasco. Lampo di Cassandro al 45’, dopo uno scambio in area con Gabrielloni, calcia sul primo palo, ma Barosi mette in angolo.

Il tabellino

ASCOLI-COMO 0-1 (0-1)

ASCOLI (4-4-2): Barosi 6,5; Bayeye 6 (dal 36' st Millico sv), Bellusci 7, Quaranta 6, Falasco 6,5; Caligara 6 (dal 1' st Rodriguez 6,5), Di Tacchio 6,5 (dal 36' Gnahorè sv), Giovane 5,5 (dal 26' st D'Uffizi 6), Falzerano 6,5; Mendes 6 (dal 41' st Manzari sv), Nestorovski. All. Viali 6.

COMO (3-4-2-1): Semper 7; Curto 6,5, Odenthal 6, Barba 6,5; Iovine 6,5 (dal 17' st Cassandro 6), Bellemo 6,5, Kone 6,5 (dal 44’ st Baselli sv), Ioannou 6,5; Verdi 5,5 (dal 17' st Gabrielloni 6), Da Cunha 6,5 (dal 31' st Abildgaard sv); Cutrone 7 (dal 31' st Mustapha sv). All. Longo 7.

Arbitro: Pezzuto di Lecce 6,5.

Marcatore: Cutrone al 4' pt.